Meglepő dolgok, amik árthatnak a veséknek

A vesék, ezek a bab alakú, ám annál jóval nagyobb, átlagosan egyenként 130 gramm tömegű szerveink igen fontos részei a testünknek. E páros szerv, mely a hátsó hasfalon helyezkedik el a 12. háti és 2. ágyéki csigolyák magasságában, a gerinc két oldalán, a többi között a só- és vízháztartás, a nátrium-, a kálium- és a savszint szabályozásáért felel. Emellett a vesék felelősek a D-vitamin-termelésért, és hatással vannak a vérnyomásunkra is. Vannak továbbá olyan kevésbé közismert funkciói is, mint a vörösvértest termelését és a kalciumanyagcserét szabályozó anyagok termelése. Egyértelmű tehát, hogy létfontosságú egészségük megőrzése. A WebMD ennek érdekében összeállított egy listát, melyen számos meglepő dolog szerepel, ami árthat a veséinknek.

Túl sok fehérje

Bár afehérjeaz egészséges étrend fontos része, ha valakinek nem működnek megfelelően a veséi, túl sok ebből a tápanyagból túlterhelheti azokat. Érdemes évente felkeresni a háziorvosunkat, akkor is, ha nincsenek tüneteink, hiszen egy általános laborvizsgálat során a vérből és a vizeletből is kimutatható, ha valami nincs rendben a veséinkkel. Amennyiben minden megfelelően működik, akkor is érdemes odafigyelni arra, hogy ne csak egyféle forrásból, például csirkemellből fedezzük fehérjeszükségletünket, kiváló alternatívák még az egyéb szárnyasok, vörös húsok, halak, tojás, bab- és diófélék is. Célszerű inkább egy nap több kis adagot fogyasztani, hogy egyszerre ne terheljük túl a veséinket.

Ha túl sokáig vagy túl keményen edzünk, az rabdomiolízist okozhat, ami akár súlyos vesekárosodáshoz is vezethet. Fotó: Getty Images

Csak óvatosan a sóval

Néhány embernél a túl sok só növelheti a vérnyomást és vesekárosodást idézhet elő. Emellett a fokozott sófogyasztás vesekövek kialakulásához is vezethet, amelyek hányingert, súlyos fájdalmat és vizelési gondokat okozhatnak.

h i r d e t é s

Ideje leszokni

A dohányzás nemcsak súlyosbíthatja a magas vérnyomást és a 2-es típusú cukorbetegséget - a vesebetegség két vezető okát -, de befolyásolhatja az ezek kezelésére használt gyógyszerek hatását is. Lassítja a vesék véráramlását, és további problémákat okozhat a már vesebetegségben szenvedő embereknél.

Kerüljük az alkoholt

A nagy mennyiségű és rendszeres alkoholfogyasztás növelheti a krónikus vesebetegség kialakulásának kockázatát. De akár egyszer, nagyobb mennyiségű szeszes ital (több mint 4-5 ital kevesebb mint 2 óra alatt) néha akut vesekárosodást okozhat, ami súlyos vesebetegséggé is alakulhat, melynek kezeléséhez már dialízisre lesz szükség. Ezzel azonban pont az a probléma, hogy ritkán opció az alkoholfüggőséggel küzdők számára.

A szénsavas üdítők is ártalmasak lehetnek

Ha napi két doboz vagy még annál is több diétás, szénsavas üdítőt iszunk, nagyobb lesz az esélye annak, hogy vesebeteggé válunk. Egy hosszú távú tanulmány ugyanis kimutatta, azoknak a nőknek, akik rendszeresen fogyasztottak diétás üdítőket, 30 százalékkal rosszabbul működött a veséjük 20 évvel később, mint az ilyesmit nem ivó nőké. A cukros üdítőknek nincs ilyen hatása, ellenben az abban lévő cukor 2-es típusú diabétesz kialakulásához vezethet, ami pedig - mint már említettük - a vesebetegség egyik vezető oka.

Dehidratáltság

Ahhoz, hogy a veséink megfelelően tudjanak működni, vízre van szükségük. Ha nem kapnak eleget - és ez ráadásul gyakran előfordul -, az vesekárosodást okozhat. A legegyszerűbben úgy tudjuk felmérni, hogy eleget iszunk-e, hogy megnézzük a vizeletünk színét. Ha világossárga és áttetsző, akkor vélhetően megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztottunk.

Fájdalomcsillapítók mellékhatása

7 dolog, amit vizeletünk elárul rólunk A vizelete színe, szaga és jellege sok mindent elárulhat arról, hogy mi történik a testünkben. Az alábbiakban hét intő jelről olvashatunk, amelyekre érdemes odafigyelni. Kattintson a részletekért.

Ha gyakran és nagy mennyiségben veszünk be vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, az árthat a veséinknek. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy az általunk szedett pirulák okozhatnak-e vesekárosodást, érdemes minden esetben megkérdeznünk orvosunkat vagy gyógyszerészünket, és soha ne lépjük túl a betegtájékoztatón feltüntetett napi maximálisan szedhető mennyiséget.

Illegális drogok

A kokain, a heroin vagy a metamfetamin (mind illegális szer) többféleképpen is súlyos vesekárosodást okozhatnak. Néhány ezek közülmagas vérnyomáskialakulásához vezethet, ami a vesebetegség egyik fő oka.

Túledzés

Ha túl sokáig vagy túl keményen edzünk, az rabdomiolízist (rhabdomyolysis) okozhat, ami egy a vázizomzat gyors pusztulásával, károsodásával és leépülésével járó betegség. Mindez ráadásul azzal jár, hogy a véráramba a többi között nagy mennyiségű myoglobin nevű fehérje is kerül, ami árthat a veséknek, sőt akár azok összeomlását is okozhatja. Ezért is különösen fontos, hogy megfelelően építsük fel edzéstervünket, szem előtt tartva a fokozatosságot. Ha lehet, kerüljük a magas hőmérséklet és páratartalom melletti kemény edzést. Amennyiben pedig izomfájdalmat tapasztalunk, és azt látjuk, hogy a vizeletünk színe sötétbarnás, azonnal forduljunk orvoshoz.

Testépítő szteroidok

Vannak, akik anabolikus szteroidokat - olyan szerek, melyek úgy hatnak mint a tesztoszteron férfi nemi hormon - szednek, hogy extrém méretű izomzatot "növesszenek". Ez azonban hegesedést okozhat a vesékben, ami rontja azok szűrőfunkcióját. Ettől bizonyos testrészek megduzzadhatnak, fehérje kerülhet a véráramba, és még magas koleszterinszint kialakulása is lehetséges.

Gyomorégés elleni gyógyszerek

A gyomorsavat csökkentő, protonpumpa-gátlóknak (PPI) nevezett gyógyszerek káros duzzanatot okozhatnak a vesékben, ha hosszabb ideig szedjük őket. Egyes tanulmányok szerint bizonyos savlekötők nagy mennyiségű és hosszú távú használata nagy valószínűséggel hozzájárul a későbbi vesebetegségek kialakulásához. Ha úgy gondolja, érintett lehet, konzultáljon háziorvosával, aki esetleg más metodikával ható gyógyszert is javasolhat a PPI-k helyett.

Torokgyulladás

Amennyiben valamilyen fertőzéssel küzd a szervezetünk, olyankor úgynevezett antitesteket állít elő, hogy legyőzze az azt okozó baktériumokat vagy vírusokat. Az antitestek haszna elvitathatatlan, előfordulhat azonban, hogy a vesék szűrőrendszerében fennakadnak, megtelepszenek és gyulladást okoznak. Bár e folyamatok jellemzően nem tartanak sokáig, mégis előfordulhat, hogy egyeseknél tartós vesekárosodás alakulhat ki. Torokgyulladás, és más felső- vagy alsó légútifertőzésesetén is figyeljünk a megfelelő folyadékfogyasztásra, és telefonon konzultáljunk háziorvosunkkal, aki vény nélküli vagy receptre felírt gyógyszerekkel segítheti a gyorsabb és hatékonyabb gyógyulásunkat.