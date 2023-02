Lassabban öregszik, aki kevesebb kalóriát visz be?

Míg sokan valamiféle csodaszertől várják az öregedés lelassítását, illetve a hosszabb életet, egy friss kutatás szerzői szerint ennél jóval egyszerűbb lehet a megoldás: a kalóriabevitel csökkentése. A Nature Aging című folyóiratban nemrég megjelent tanulmányában a nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy az összefüggés nagyon is valós. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a hosszútávú kalóriacsökkentés nem való mindenkinek, illetve nem csak pozitív hatásai lehetnek – írta meg a Medical Daily.

25 százalékkal kevesebb kalória, 2-3 százalékkal lassabb öregedés

A tudósok 220 egészséges, nem elhízott férfit és nőt vontak be kutatásukba, majd véletlenszerűen 25 százalékos kalóriakorlátozást kértek tőlük, két éven keresztül. Az adatok elemzése után a kutatók megállapították, hogy a kalóriacsökkentés az öregedés ütemének 2-3 százalékos lassulásával járt együtt. Más hasonló vizsgálatokban ez a szám 10-15 százalékos csökkenést jelent a halálozási kockázatban – írja a Medical Xpress.

Ahogy a tanulmány vezető szerzője, Daniel Belsky, Ph.D epidemiológus, Columbia Butler Aging Center tudósa sajtóközleményében fogalmazott: „férgekben, legyekben és egerekben a kalóriakorlátozás lassíthatja az öregedés biológiai folyamatait és meghosszabbíthatja az egészséges élettartamot. Tanulmányunk célja annak vizsgálata volt, hogy a kalóriakorlátozás az embernél is lassítja-e a biológiai öregedést”.

Mivel a résztvevőket csak 24 hónapig követték nyomon, nem lehet megmondani, hogy étrendjük hogyan hatott az egészségükre a hátralévő életükben. Az eredmények csupán becsléseket mutattak be arról, hogy a kalóriakorlátozás hogyan hatna az egészségükre és az élettartamukra – a vizsgálati időszak alatt gyűjtött adatok alapján.

A kalóriacsökkentés nem való mindenkinek

Mint azt a tanulmány társszerzője, Calen Ryan, Ph.D. is elismeri, a kalóriakorlátozás nem mindenki számára járható út. Illetve az is nagyon valószínű, hogy hosszú távon nehéz, ha nem lehetetlen a fenntartása. Korábbi kutatások pedig arra is rámutattak, hogy aki lecsökkenti a bevitt kalóriákat, annak olyan hátrányokra sem árt felkészülnie, mint a mentális egészségügyi problémák, a csontsűrűség és az izomtömeg csökkenése – hívja fel a figyelmet a TIME.

Az eredmények viszont a tudóscsoport szerint többek közt azért is fontosak, mert ahogy ők fogalmaznak, „bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az emberi öregedés lassítása lehetséges”. Emellett annak a megértéséhez is segíthetnek közelebb kerülni, hogy milyen további hatásai lehetnek az emberi szervezetre az egyébként sokakat vonzó időkorlátos étkezésnek.

