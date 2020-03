Koronavírus: ne tegyük ezt a zöldségekkel

A tavaly december óta tartó koronavírus-járvány miatt fokozott óvatosságra van szükségünk az élet minden területén. Kerülni kell a nagy tömeget, célszerű otthonról dolgozni, és ha lehetőségünk nyílik rá, igyekeznünk kell megtisztítani mindent, amit kívülről viszünk be az otthonunkba, a SARS-CoV-2 ugyanis felületeken is túlélhet egy bizonyos ideig. Az utolsó tanács különösen lényeges, ám ész nélküli betartásával ugyanannyi kárt okozhatunk magunknak, mintha nem figyelnénk a fertőtlenítésre. A LiveScience-nek nyilatkozó táplálkozáskutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a zöldségek, gyümölcsök mosogatószeres átmosása például rendkívül egészségkárosító lehet.

Koronavírus: tanácsok cukorbetegeknek A koronavírus okozta helyzetben mindenkinek körültekintőbbnek és felkészültebbnek kell lennie. Igaz ez a cukorbetegekre is. Részletek itt.

Ne mosogatószerrel tisztítsuk a zöldségeket, gyümölcsöket

A módszer akkor kezdett igazán elterjedtté válni, amikor Dr. Jeffrey VanWingen michigani családorvos feltöltött az internetre egy videót arról, hogyan védekezzünk a koronavírus-fertőzés ellen. Bár a szakember számos hasznos tippet ad, bizonyos ajánlásai tudományosan nem megalapozottak, sőt, veszélyesek is.

"60 éve tudjuk, hogy a mosogatószerek a szervezetbe kerülve mérgező hatást válthatnak ki" - mondja Benjamin Chapman, a North Carolina State University professzora. "Az olyan élelmiszerek, mint például a zöldségek és a gyümölcsök, magukba szívhatják a készítmények összetevőit, ezekkel pedig a gyomor nem tud megküzdeni, így hányingert, hasmenést, hasfájást tapasztalhatunk" - hangsúlyozza a szakember, majd hozzáteszi: sokkal célravezetőbb, ha hideg, tiszta folyóvíz alatt tisztítjuk meg az elfogyasztani kívánt árut. Ezenkívül természetesen az is megoldás lehet, ha a boltban vásárolt termékek elpakolása után szappanos vízzel kezet mosunk, mert, mint azt Chapman aláhúzta, "egyelőre nincsenek bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerek, vagy azok csomagolásai vírushordozók lennének".

Mossuk meg alaposan a zöldségeket, gyümölcsöket, de ne mosogatószerrel. Fotó: Getty Images

A legfontosabb: kézmosás, kézmosás, kézmosás

Donald Schaffner szintén a kézmosás fontosságát hangsúlyozza. A Rutgers University professzora azt javasolja, hogy azonnal végezzük el a műveletet, amint hazaérünk a boltból, és ha ezután sem érezzük magunkat komfortosan, pakoljunk ki a szatyrokból, majd ismételjük meg a kézmosást, ami után használhatunk akár kézfertőtlenítőt is. Szintén evidens, hogy tiszta kézzel ülünk asztalhoz, illetve kezdjük meg a főzést-sütést. "Ezek a szabályok egyébként a járvány kitörése előtt is érvényesek voltak, ahogy utána is azok lesznek" - figyelmeztet a szakember, majd így folytatja: valószínűleg nem az élelmiszereken telepszik meg a vírus, és ha mégis, akkor sem betegszünk meg attól, hogy megesszük őket. Chapman egy korábbi interjújában azt nyilatkozta a témával kapcsolatban, hogy eddigi tudásuk szerint a koronavírus nem életképes a gyomor savas közegében.

Az Amerikai Egyesült Államok földművelésügyi minisztériuma sem ajánlja a zöldségek, gyümölcsök mosogatószeres átmosását. Állásfoglalása szerint az Egyesült Államok Élelmezési és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) nem nyilvánította élelmiszereken történő felhasználásra alkalmasnak ezeket a termékeket, a szappanból vagy mosogatószerből származó maradványok ugyanis megtapadhatnak az élelmiszerek felületén, így a fogyasztó lenyelheti azokat.

Ami igazán veszélyes, az a boltban töltött idő

Chapman mindemellett kiemeli: bár a családorvos ezekről nem tett említést a videóban, továbbra sincs tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a hígított fehérítő, a citromos víz vagy az ecet alkalmas lenne a boltban vásárolt termékek fertőtlenítésére. Ahogy arra sem, hogy a növényi szappanok elpusztítják a SARS-CoV-2-t vagy bármely más vírust, szögezi le.

Összegzésképpen Schaffner elárulta, egyvalamiben egyetértenek Dr. VanWingennel: a legnagyobb kockázatot az az időszak jelenti, amit a boltban töltünk, ilyenkor ugyanis tünetmentes fertőzöttekkel is találkozhatunk, akik észrevétlenül átadhatják nekünk a veszélyes kórokozót.

Rejtély, mikorra lesz gyógyszer a koronavírus ellen - olvassa el a részleteket az nlc.hu cikkében!