Koronavírus: tanácsok cukorbetegeknek

Egy belgyógyász-endokrinológus, Brunilda Nazario a WebMD-nek foglalta össze, mi mindenre érdemes odafigyelni a diabéteszeseknek a koronavírus-járvány idején.

Gyakoribb mérés

A szakember szerint amellett, hogy betárazunk a szükséges gyógyszerekből és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a háziorvosunkkal, a koronavírus terjedése miatt kialakult stresszes időszakban érdemes a megszokottnál is gyakrabban ellenőrizni a vércukorszintünket. Ha ugyanis nem jók az értékeink, az rossz hatással lehet immunrendszerünk működésére is. Ebből következően pedig sebezhetőbbé válhatunk különböző betegségekkel szemben. Rossz értékek esetén természetesen azonnal vegyük fel a kapcsolatot az orvosunkkal.

A mostani stresszes időszakban a megszokottnál is gyakrabban kell mérni a vércukorszintet.

Töltsük fel a kamrát

A szakember szerint a gyógyszereken kívül érdemes konzerv vagy fagyasztott zöldségeket, gyümölcsöket is beszerezni a koronavírus-járvány idejére. Ezeket alaposan mossuk le, mielőtt megennénk, mert egyes készítmények túl sok cukrot vagy sót tartalmaznak. Emellett az egyszerű szénhidrátokról se feledkezzünk meg: mindig legyen kéznél cukros üdítő, méz, lekvár, kemény cukorka vagy jégkrém, ha leesne a vércukorszintünk. A konyhában pedig ne féljünk kísérletezni: itt az ideje kipróbálni néhány új receptet, vagy egyszerűen csak hallgassunk az ösztöneinkre és hagyjuk, hogy találékonyságunk vezessen minket.

Tartsuk a kapcsolatot

Fontos továbbá, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot rokonainkkal, barátainkkal - még a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben sem. Üzenetek helyett hívjuk fel őket, vagy talán még jobb, ha akit csak lehet, videohívásban keresünk meg. Ehhez használhatjuk a Skype-ot, amit laptopra, tabletre, okostelefonra is letölthetünk, de akár a Facebook Messengerből elérhető Facetime-ot is. A vizuális élménynek köszönhetően közelebb érezhetjük magunkhoz a szeretteinket, és kevésbé uralkodhat el rajtunk az elszigeteltség érzése, illetve az ebből adódó szorongás.

Tájékozódjunk, de maradjunk nyugodtak

A koronavírussal kapcsolatos hírekkel és változásokkal legyünk képben, de ne bújjuk állandóan az internetet. Estefelé fokozatosan kapcsoljuk le a lámpákat és a képernyőket. Ha nyugtalannak érezzük magunkat, írjunk naplót vagy meditáljunk, éjjel pedig próbáljuk meg kialudni magunkat.

Mozogjunk!

A mozgás a koronavírus idején is fontos, hiszen így csökkenthetjük a stresszt, és vércukorszintünket is kordában tarthatjuk. A szabadtéri sportolás helyett azonban rendezzünk be inkább otthon egy kis edzősarkot, és emlékezetből, vagy az interneten fellelhető tornavideók bármelyikét követve mozogjunk. Ha eddig halogattuk az okostelefonunkra letöltött fitnesz applikációk kipróbálását, arra is itt a remek alkalom. Csak az a fontos, hogy szánjunk időt a rendszeres mozgásra.

