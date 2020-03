Koronavírus: "félek, hogy belehalok"

A COVID-19 néven ismert megbetegedést a SARS-CoV-2 vírus, az új típusú koronavírus okozza, és az esetek többségében tünetmentes vagy enyhe lefolyású. Egy, a jamanetwork.com-on megjelent tanulmányból azonban kiderült, hogy a fertőzések közel 20 százalékánál a páciens súlyos állapotba kerül, és komoly szövődményekkel kell megküzdenie.

Azok, akiknek valamilyen oknál fogva gyengébb az immunrendszere az átlagosnál, különösen veszélyeztetettek, hiszen szervezetük nem tud elég hatékonyan harcolni a betegség ellen. Ide tartoznak többek között a transzplantált betegek, az immunszupresszánsokat szedők, a 60 év felettiek, a kemoterápiás kezelésben részesülők és az olyan krónikus betegségben szenvedők, mint a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek vagy a tüdőbetegség.

"Az immunszupresszált betegek immunrendszere lassabban működik, és nem ismeri fel olyan hatékonyan, gyorsan a külvilágból érkező vírusokat, baktériumokat" - magyarázza dr. David Mulligan sebész professzor, majd úgy folytatja: "A vírus gyorsabban tud szaporodni a szervezetükben, ami azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel fertőzhetnek meg másokat is."

Dr. Jeffrey Linder belgyógyász azonban hangsúlyozza: nem törvényszerű, hogy minden egyes immunszupresszált beteg vagy alapbetegséggel küzdő súlyos állapotba kerül a COVID-19-től. Van esély rá, hogy sokan csak pár napig lesznek rosszul, és kórházi kezelésre sem lesz szükségük. "Soha nem láttuk még ezelőtt ezt a vírust, és még mindig dolgozunk azon, hogy megértsük, pontosan milyen hatással is van az immunrendszerre" - így a szakember.

A 20 éves Allyson Virginiában él, és egy ritka autoimmun betegségben, Wegener-granulomatózisban szenved, amelynek lényege, hogy (elsősorban) a felső és alsó légutakban, valamint a vesében érgyulladás zajlik. A lány immunszupresszánsokat szed, és az évek során a betegség miatt sokkal rosszabb állapotba kerültek a veséi és a légzőszervrendszere. Twitter-bejegyzésében azt írta, bár egészségesnek tűnik, valójában nincs immunrendszere, ami harcoljon a COVID-19 ellen, és arra kért mindenkit, hogy gondoljanak a hozzá hasonló betegekre, ha kimennek az utcára ezekben a veszélyes időkben.

Hi I'm Ally! I have autoimmune disease called Wegeners disease, making me #HighRiskCovid19 . I may seem healthy, when in reality I have no immune system to fight back. Please keep this people like this in mind when you go out during this scary time. #COVID19 pic.twitter.com/4hebNYG0jj