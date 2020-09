Koronavírus: mit esznek az emberek?

2020-ban háromból két felnőtt visszatért a gyerekkori, kevésbé egészséges kedvenc ételeihez - derült ki egy nemrégiben kétezer amerikai férfi és nő részvételével készült, az étkezési szokásaikat vizsgáló felmérésből, aminek eredményeit a nypost.com ismertette.

Boldoggá teszi őket, és finom is

A válaszok alapján kiderült, hogy a többség pizzázik legszívesebben (55 százalék), ezt követik a hamburgerek (48 százalék), fagyi (46 százalék), sült krumpli (45 százalék), sajtos makaróni és a burgonyaszirom (39-39 százalék). De fent van a listán a csokoládé (37 százalék), illetve a kenyér (31 százalék) vagy a palacsinta (30 százalék) is. Egy-egy válaszadó átlagosan heti legalább öt alkalommal fogyaszt ilyen komfortételt, és amióta otthon vannak, átlagosan hetente legalább hat alkalommal nassolnak. Így talán nem is olyan meglepő, hogy az alanyok 85 százaléka ismerte be, hogy bizony híztak pár kilót - átlagosan 2.7 kilót szedtek fel, amióta tart a bezártság.

A bezártság alatt sokan több pizzát esznek, mint korábban. Fotó: Getty Images

Az egészségtelenebb ételek egészségre és súlyra gyakorolt hatásával a többség tisztában is van, de akkor mégis miért választják ezeket? A többség (48 százalék) azért, mert finom, 43 százalék azért, mert ezektől jóllakik. Az alanyok 41 százalékát az ilyenfajta "bűnözés" boldoggá teszi, 38 százalék viszont inkább úgy érzi, ezek vigaszt nyújtanak számára a nehéz időkben.

Jó oldala is van a kényszerű otthonlétnek

Ám még mielőtt bárki megijedne, hogy a karanténnak csak rossz hozadékai vannak a táplálkozásunkra nézve, gyorsan kiemelünk pár pozitív dolgot is, amelyekre a felmérés is rávilágít. Az egyik, hogy az emberek sokkal többet főznek, átlagosan napi 30 perccel töltenek több időt a konyhában, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ez pedig lehetőséget adhat arra is, hogy egészségesebb ételeket készítsünk a családnak.

A másik dolog pedig, hogy az otthon készült ételekkel megrakott asztal körül több időt töltünk el a családunkkal - a válaszadók kétharmada jelölte be azt az opciót, hogy március óta hosszabban elidőzik ott a szeretteivel. Tízből heten pedig azt mondják, hiányozni fognak nekik ezek a közös étkezések, ha egyszer majd visszatér az életünk a korábbi kerékvágásba.

