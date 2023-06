Ilyen lehetett a pizza kétezer éve

A freskót egy olyan ház előcsarnokában fedezték fel, amelyhez pékség is tartozott. A 19. században részben már feltárták, de a helyszínen januárban újabb ásatások indultak – számolt be róla kedden az olasz kulturális minisztérium. A régészek szerint a festményen egy boros kehely mellett látható lapos kenyeret gyümölcsökkel, például gránátalmával vagy datolyával ették, de fűszerekkel és valamiféle pestóval is ízesíthették.

A most felfedezett freskó a Pompeji Régészeti Park fényképén. Fotó: pompeiisites.org

Bár szorosan nem tekinthető pizzának, mivel az olyan klasszikus összetevők, mint a paradicsom és a mozzarella, hiányoznak róla, mégis úgy vélik, hogy a pompeji freskón szereplő étel a mai pizza távoli rokona lehet.

A csaknem kétezer éve a Vezúv kitörése miatt elpusztult Pompeji 23 kilométernyire található az olasz pizza hazájának tartott Nápolytól. A nápolyi pizzakészítés művészete 2017-ben felkerült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) az emberiség szellemi kulturális örökségeit felvonultató listájára.

