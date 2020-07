A túl sok cukor így hat a testünkre

Cukorral kapcsolatos jelzések az élelmiszereken

Egy terméken abban az esetben tüntethetik fel, hogy cukormentes, ha cukortartalma nem haladja meg a 0,5 grammot 100 grammonként vagy 100 milliliterenként. A "hozzáadott cukrot nem tartalmaz" felirat abban az esetben alkalmazható, amennyiben az adott élelmiszer nem tartalmaz hozzáadott mono- vagy diszacharidokat, illetve egyéb, az édesítő hatásuk miatt használt összetevőket. Csökkentett cukortartalmúnak akkor tekinthető egy termék, ha energiatartalma ugyanakkora vagy kisebb, mint a hasonló termékeké. Ha pedig az élelmiszer természetes módon tartalmaz cukrokat, úgy a címkén a "természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz" feliratnak kell szerepelnie.

Ideális cukormennyiség

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint optimális az, ha a teljes kalóriabevitelünk csak tizedrészét fedezzük hozzáadott cukorral, de még jobb, ha ennek inkább a felét. Ez napi szinten körülbelül 25 grammot jelent, ami nagyjából 6 teáskanál cukornak felel meg. Az ennél jóval nagyobb mennyiség fogyasztása hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.

A cukorfogyasztás terén könnyű túllépni a maximálisan ajánlott napi bevitelt. Fotó: iStock

A túlzott cukorfogyasztás veszélyei

Az ajánlott mennyiséget rendszeresen meghaladó cukorbevitel egyaránt növeli a cukorbetegség, a szívinfarktus, a vérrögképződés (trombózis) és azelhízáskialakulásának veszélyét. Károsíthatja az idegsejteket, nyomelem- és vitaminhiány jöhet létre, valamint számolhatunk a belső elválasztású mirigyrendszer zavaraival is. A cukorfogyasztás növeli a vér húgysavtartalmát, ami elősegíti aköszvénykialakulását.

A finomított cukor károsítja az anyagcserét és a hormonrendszer normális működését. Ha túl sokat fogyasztunk belőle, azt az inzulinszintünk is megsínyli, ami akár a libidónkra is negatív hatással lehet. Megterheli a hasnyálmirigyet, valamint azt sem árt tudni, hogy a májmegnagyobbodás nemcsak a nagymértékű alkohol, hanem a túlzott cukorfogyasztókra is jellemző betegség, akár már gyermekkorban is. Ráadásul a finomított cukor fokozott idegességet, hiperaktivitást és agresszivitást válthat ki, és még pattanásokat is okoz.

A cukor ingerli a nyelőcsövet és a garatot, károsíthatja a beleket, és jócskán megnövelheti a gyomorsav mennyiségét, ami fekélyre hajlamosíthat, valamint gyakran okoz székrekedést, epehólyag-, gyomor- és bélgyulladást is, illetve szerepet játszhat egyes rosszindulatú daganatok megjelenésében. Nagy mennyiségű cukor fogyasztása kalciumhiányt is előidézhet, ami hosszú távon csontritkulást és fogromlást okozhat. Elmondható, hogy az emésztési zavarok hatvan-hetven százaléka megszűnik, amikor az étrendből kivonjuk a cukrot.

Hozzáadott cukor nélkül

Valószínűleg mindenki tapasztalta már, hogyha lefekvés előtt nassol, akkor szinte garantált a rossz alvás, amit a hirtelen megemelkedettvércukorszintokoz. Ha pedig nappal fogyasztunk nagyobb mennyiséget, akkor a koncentrálóképességünk szenvedi meg, hiszen a hozzáadott cukor akadályozza az agysejtjeink közötti kommunikációt. A sok édesség hangulatingadozásokkal jár együtt: először alaposan felpörget, utána pedig hirtelen kifejezetten levertek lehetünk. Látványosan csökkenhet a fizikai és szellemi teljesítőképességünk. Annak érdekében, hogy mindezt elkerüljük, még a nassolásról sem kell lemondanunk: elég, ha olyan hozzáadott cukroktól mentes termékeket választunk, amelyek a szervezetünk kímélése mellett adják meg számunkra a tökéletes ízélményt.