Ezért drágultak meg ennyire a zöldségek

A nyugdíjból és alacsony keresetből élők számára egyre nehezebb megfizetni a zöldségeket és gyümölcsöket. Jó hír, hogy az év hátralévő részében már nem számíthatunk a piacokon az árak drámai emelkedésére, de valószínűleg olcsóbbak sem lesznek a termékek - írja a Népszava. A gyenge forint, illetve a kőolajárak emelkedése miatt mind a fóliák, mind az energiahordozók ára egy év alatt 25-30 százalékkal emelkedtek. Az üzemanyagár-robbanás a szállítási költségeket is növelte, így a zöldségágazat termelési költségei jelentős mértékben nőttek az elmúlt hónapokban.

Méregdrága lehet idén a kávé Csaknem száz éve nem volt az ideihez fogható súlyos aszály Brazíliában, emiatt döcög a kávébabpiac. Van, aki már júliustól árat emel. h i r d e t é s

Méregdrága a zöldbab és zöldborsó is

Fajtájától függően a paradicsom kilója 650-980 forintba is kerülhet a piacokon. Az étkezési paprika már jócskán leadott a tavaszi-nyári 1000 forintos árából, de azért többnyire még mindig 600 forint felett kínálják kilóját a fővárosi piacokon. A magyar konyha egyik alapfűszernövénye, a vöröshagyma is tartja az átlagosan 400 forint körüli árát. Várhatóan télen sem drágul majd, mert szerte Európában jó volt a hagymatermés. Szintén nagyon drága (akár 1200-1400 forint kilónként) a zöldbab, illetve a zöldborsó is, amelyből tavaly kevesebb is termett, a nagyját ráadásul a konzerv-, illetve a hűtőipar vásárolja föl.

Egy év alatt óriásit emelkedett a zöldségek és gyümölcsök ára. Fotó: Getty Images

Ledó Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) zöldségalosztályának elnöke hangsúlyozta: a fogyasztói árakat nem a termelők szabják meg, ők a sor elején vannak. Szerinte nehéz év lesz az idei is, hiszen több súlyos gonddal kellett a termelőknek szembesülniük, ezek közül az egyik a munkaerőhiány: nettó 1500 forintos órabérért is nehéz idénymunkásokat fogadni. Tavaly, a gazdaság leállása miatt többen vállaltak mezőgazdasági munkákat, idén azonban már a többségükre nem számíthatnak a gazdák. Éppen emiatt lesznek olyan termelők, akik jövőre akár egyharmaddal is csökkentik a beültetett területüket.

Emellett a következő években az ázsiai márvány-, illetve vándorpoloska invázió is komolyabb gondot okozhat, valamint a növényvédelmi kiadásokat is növeli majd. Összességében az inflációval is számolva nagyjából 7-8 százalékkal emelkedik idén a zöldségágazat termelési költsége.