Ételek, melyek csökkentik a vérnyomást

Fehérbab

Egy csésze fehérbab a szükséges napi bevétel 13 százalékát fedezi kalciumból, 30 százalékát magnéziumból és 24 százalékát káliumból. Lehet belőle leves, főzelék, de akár még fasírt is. Sok benne a fehérje, így vegetáriánusok számára is remek - ha konzervet veszünk, válasszunk alacsony nátriumtartalmút, és alaposan öblítsük le, mielőtt megesszük.

A hüvelyeseket akár szuperélelmiszernek is nevezhetnénk, hiszen amellett, hogy olcsók és mindenki számára könnyen elérhetőek, nagyon sok jó tulajdonságuk van, amelyek miatt mindenféle étrendbe érdemes beépíteni őket. Bővebben az alábbi cikkünkben írtunk róluk!

Szűzérme

Bőven van benne kalcium és magnézium, és perszefehérjeis, ráadásul igen ízletes húsfajta, gyorsan elkészíthető, és a zsírtartalma sem túl magas.

Zsírszegény natúr joghurt

Egy csészényi a szükséges napi bevitel 49 százalékát fedezi kalciumból, 12 százalékát magnéziumból és 18 százalékát káliumból. Finom és krémes, fehérje is bőven van benne, így remek opció reggelire.

A natúr joghurt fehérjében, kalciumban és magnéziumban is gazdag

Tilápia

Magnéziumban és káliumban is gazdag, ráadásul sokoldalúan elkészíthető, mindenki számára elérhető halféle.

Kiwi

Egész évben elérhető, magnézium, kálium és kalcium mellett C-vitamin is bőven van benne. Kevesen tudják, de alapos mosás után héjastól is fogyasztható, így rosttartalma is magasabb lesz.

Barack, nektarin

A nyári szezonban mindkettő elérhető viszonylag jó áron, ráadásul nagyon finomak, és sok bennük a kálium, de a kalcium és a magnézium is. A diétázók inkább reggelire, illetve tízóraira fogyasszák.

Banán

Magas káliumtartalma mellett kalciumot, magnéziumot is tartalmaz, és sokoldalúan felhasználható - nemcsak nyersen ehetjük, kerülhet belőle süteménybe, turmixba, házi fagylaltba is.

A fentieken kívül hasonlóan jók még vérnyomáscsökkentés szempontjából a kel, a brokkoli, a piros húsú kaliforniai paprika, az édesburgonya, a quinoa és az avokádó is.

Forrás: rodalesorganiclife.com