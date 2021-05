Ételek, amelyek fokozhatják az ízületi gyulladást

Porckopás vagy ízületi gyulladás: mi a különbség? Részletek itt.

A hozzáadott cukorról régóta ismert, hogy gyulladáskeltő hatású, nem véletlen, hogy több kutatás is kimutatta, hogy a magas cukortartalmú ételek és italok ronthatnak az ízületi gyulladás tünetein. Emellett a cukros ételek, üdítők, sütemények fogyasztása fokozhatja az arthritisz kialakulásának kockázatát is - írja a healthline.com. Hasonló a helyzet a vörös húsokkal, valamint a feldolgozott húsipari termékekkel. Kutatások szerint a növényi alapú, illetve többségében növényi alapú étrend segíthet kordában tartani az ízületi gyulladásos tüneteket.

A többi között a cukros ételek és italok is súlyosbíthatják az ízületi gyulladást. Fotó: Getty Images

Egyes kutatások kapcsolatot találtak a gluténtartalmú élelmiszerek fogyasztása és az arthritisz tüneteinek fokozódása között, emellett olyan eredmények is vannak, melyek szerint a gluténérzékenyek körében magasabb az rheumatoid arthritisz kialakulásának veszélye.

A gluténmentes étrendre váltás és az arthritisz tüneteinek enyhülése közötti kapcsolatot igazoló tudományos eredmények ígéretesek, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a területen további vizsgálódásra van szükség.

A feldolgozott élelmiszerek fogyasztása számos szempontból negatívan hathat egészségünkre.

A bennük lévő finomított gabonák, cukor, tartósítószerek és egyéb gyulladáskeltő összetevők mind-mind súlyosbíthatnak az arthritisz tünetein is. Ezen felül, aki ízületi gyulladástól szenved, annak az alkoholfogyasztással is érdemes mértékletesnek lennie. A rheumatoid arthritisszel élők pedig a legjobb, ha egyáltalán nem isznak alkoholt, mivel gyulladáskeltő hatású, de a köszvényes tüneteken is sokat ronthat az italozás.

Kutatások szerint az omega-6 zsírsavakban gazdag és omega-3 zsírsavakban szegény étrend is felerősítheti az arthritiszes tüneteket. Hasonló a helyzet a magas nátriumbevitellel és a túl sok sós étel fogyasztásával is. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a táplálkozás mellett egyéb életmódbeli faktorok is szerepet játszanak abban, hogy az arthritiszes tünetek mennyire súlyosak. E körbe tartozik a testsúly, a fizikai aktivitás és a dohányzás is.