Az energiaitalok népszerűsége miatt a 18 év alatti fiatalok fokozott veszélynek vannak kitéve – derül ki a magyar koffeinmentes italokat gyártó Tutti Juice felméréséből. Az online kérdőívet összesen 9246 ember töltötte ki, közel negyedük fiatalkorú volt.

A válaszok alapján a 18 év alattiak fele egy héten többször is iszik energiaitalt, annak ellenére, hogy több mint 97%-uk tisztában van annak kockázataival, és 53%-uk azzal is egyetért, hogy az energiaitalok függőséget okoznak. A válaszok fényében különösen aggasztó, hogy minden kilencedik fiatal üdítőként issza ezt az alapvetően felnőtteknek szánt, magas koffeintartalmú italt. A kiskorúak több mint fele tudatosan vásárol és megnézi ugyan az energiaitalok összetevőit, azonban mégsem riasztja el őket a hatóanyagok ismerete. A vizsgálat során a kérdezők arra is kíváncsiak voltak, hogy mely szempontok alapján választanak energiaitalt a fiatal fogyasztók, mely során kiderült: 47%-uknak az italok íze, míg 34%-uknak a termék csomagolása a döntő.

"Az energiaitalok rendszeres fogyasztása a fiatalok körében függőséget okozhat, amely negatív hatással van az egészségükre és a teljesítményükre is. Ezeknek az üdítőknek általában magas koffein- és cukortartalma van, mely hatóanyagok egy fejlődésben lévő szervezet számára különösen veszélyesek” – erősítette meg Gyáni Emese dietetikus.

Hiába veszélyes, a népszerűsége töretlen. Fotó: Getty Images

Az energiaital-fogyasztás esetleges súlyos következményei nem elhanyagolhatóak, mivel szívritmuszavarokat, magas vérnyomást, álmatlanságot, fejfájást, émelygést, és számos egészségügyi problémát okozhatnak. A felmérésből az is kiderült, hogy a fiatalkorú kitöltők 19,3%-a tapasztalt már valamilyen negatív hatást az italoknak köszönhetően.

Az energiaitalok-fogyasztása nem csak az egészségre jelent kockázatot, hanem pszichés hatásokat is kiválthat. Gyakran isszák olyan helyzetekben, amikor fokozott figyelemre és koncentrációra van szükség, például vizsgák vagy sportversenyek előtt. Az italokban található magas koffein- és cukortartalom viszont sokszor csak rövid távon növeli meg az energiát, amit aztán hamarosan lehangoltság és kimerültség követ.

Az eredmények alapján a szülőknek és a fiataloknak egyaránt figyelniük kell arra, hogy kerüljék az energiaitalokat, helyette válasszanak természetes és egészséges alternatívákat, amelyek megfelelően segítik az energiaszint fenntartását. "Az egészséges életmód és a koffeintartalmú energiaitalok nem férnek össze. Az egészségünk a legfontosabb, amit meg kell óvnunk" – tette hozzá Gyáni Emese.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!