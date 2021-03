Alig két hét múlva már húsvét, ám ez alatt a rövid idő alatt is érzékelhető mértékben emelkedik a hagyományos ünnepi étel, a sonka ára: az ágazati szakemberek szerint 1-2 százaléknál nagyobb mértékű áremelés várható - írja a Népszava. Idén eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek, amelyekből éves szinten 7-8 ezer tonnát forgalmaznak a kereskedők. Az áremelkedések miatt az ágazat a tavalyi mintegy 13 milliárd forintos árbevétel helyett akár 15 milliárd forintra is számíthat.

Drágul a húsvéti sonka.

Az áremelkedések szorosan kapcsolódnak az élősertésárak alakulásához: az önköltség nagyjából kétharmada a takarmányáraktól függ, amelyek március elejéig átlagosan 50 százalékkal drágultak az elmúlt évhez képest. A gyenge forint, az energiaárak, és a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések, védőruhák, arcmaszkok, fertőtlenítőszerek, egyéb felszerelések szintén emelték az önköltséget. Az afrikai sertéspestis pedig ugyancsak nehezíti a sertéstartók, illetve az egész ágazat helyzetét.

A határ a csillagos ég és a vásárlóerő

A lap idézte Éder Tamást, a Hússzövetség elnökét, aki a szakmai szervezet csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a különféle füstölt húskészítmények árai igen eltérőek lehetnek. A húsvéti gyorsérlelt, főtt sonkának kilója már 1400-1500 forintért is kapható, míg a hagyományos érlelésű termékek 2500-3000 forintba is kerülhetnek. A speciális készítmények pedig ennél is drágábbak, 3000-6000 forintot is kóstálhatnak, de némi túlzással a határ a csillagos ég és a vásárlóerő.

Ha húsvéti sonkát vásárolunk, érdemes ismert gyártó áruját megvenni. Azok a termékek, amelyeknek a címkéjén nincs feltüntetve a gyártó, vagy ismeretlen cég neve szerepel rajta, illetve amelyekről a piacon az árus nem tudja megmondani, honnan származnak, kockázatosak lehetnek.