Dietetikusok: halloweenkor így adj csokit a gyereknek

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) ahhoz adott tanácsokat a Facebookon, hogy szülőként hogyan hozhatunk tudatos döntést ezen az ünnepen. Több településen ugyanis mára itthon is meghonosodott, hogy a gyerekek rémisztő jelmezekbe öltözve járnak édességet gyűjteni. Kis lámpással, kosárkával a kezükben kopogtatnak be a szomszédokhoz, ahol „Csokit vagy csalunk!” felkiáltásra édességet várnak. Ilyenkor pedig bizony igen tetemes mennyiségű nassolnivalóval térhetnek haza körútjuk végén.

A MDOSZ szerint fontos, hogy ne démonizáljuk az édességfogyasztást, de éppúgy az is, hogy a gyermek ne jutalomként tekintsen rá. „Az egészséges táplálkozás elvei szerint csekély mennyiségben ugyan, de belefér egy-egy édes falat is időről időre” – írja posztjában a szakmai szervezet. Ehhez azt javasolják, hogy az édességeket is építsük be a napi étkezési rutinba, meghúzva egy konkrét határt, amennyinél többet nem kaphat gyermekünk. A halloween se jelentsen kivételt: az összegyűjtött édességet fokozatosan az étkezések után, desszertként adjuk oda a kicsiknek.

„Ne legyen az étkezés utáni jutalom vagy zsarolás tárgya, egyszerűen legyen az étkezés része. Beszéljük meg előre a gyermekkel, hogy választhat a tartóból 1-2 kisebb darab édességet, és ezeket a főétkezés alkalmával meg fogja kapni, és tartsuk is be, amit megígértünk” – tanácsolják a dietetikusok.