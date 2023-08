Akár ötvenezer forint is lehet az iskolai menza

A rezsiköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedése az iskolai menza költségeit is megdobhatják szeptembertől – hangsúlyozta az InfoRádiónak a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének alelnöke, Páger Zsolt. Hozzátette: a szeptembertől esedékes árakról még azért nem lehet biztosat mondani, mert abba az önkormányzatoknak is van beleszólásuk.

Jöhet a svédasztalos modell?

A piaci hatások az alelnök szerint itt is érződnek, az élelmiszeren kívül a rezsiköltségek is emelkedtek. Jelenleg havi 20 ezer forintba kerülhet egy gyermek napi háromszori étkezése, egy korábbi törvény értelmében a térítési díj legfeljebb a nyersanyagdíj értékének összege lehet, ami 35-40 százalékot tesz ki. Amennyiben a rezsinövekedést és a munkaerő-drágulást is figyelembe vennénk, 50 ezer forintos összeggel kellene számolni egyetlen hónapban egyetlen gyerekre, ez ráadásul korosztályonként változhat is – magyarázta Páger Zsolt.

A svédasztalos módszer segíthet csökkenteni az élelmiszerpazarlást. Fotó: Getty Images

A közétkeztetésben egyre fontosabb szerepe lehet az élelmiszerpazarlás csökkentésének, mellyel kapcsolatban a szakember új tapasztalatokat is megosztott. Egy dabasi 8 osztályos gimnáziumban ugyanis a svédasztalos tálalással kísérleteznek, vagyis a gyerekek maguk határozzák meg, hogy miből és mennyit kívánnak fogyasztani. Az eredményről pedig azt mondta, a hagyományos közétkeztetésben az előállított ételek 27 százaléka ment a "kukába", míg a svédasztalos módszer a maradék felét megmentette. Szerinte a minőség en túl az étkezésre szánt, túl rövid idő is problémát jelent: a gyerekeknek bruttó 10-15 perc áll rendelkezésre a 7-800 gramm étel elfogyasztására, ami nem elegendő. A svédasztalos tálalás erre is megoldást nyújthat, a gyerekek tudják, mi az, amit kedvelnek, azt is tudják, mennyi idejük van arra, hogy a kedvelt ételt elfogyasszák