A szőlő legértékesebb része: a szőlőmag

A szőlőt, illetve a belőle készített bort már évezredek óta fogyasztja az ember. Egy sokféleképpen felhasználható, igen értékes gyümölcs, terméséből nemcsak alkoholos italt, hanem levest, mártásokat és salátákat is készítünk. Bár magas cukortartalma miatt nem tartozik a "diétás" gyümölcsök közé, rengeteg kálium, szelén, vas, réz, mangán és K-vitamin is van benne. Az élettani hatásai kapcsán ezért a legtöbbször maga a gyümölcs kerül szóba, a magja azonban még ennél is nagyobb arányban tartalmaz értékes tápanyagokat.

Számít, milyen színű a szőlő? Mindenki tudja, mennyire egészséges a szőlő, azzal azonban már kevesebben lehetnek tisztában, hogy hatását tekintve van-e különbség a vörös, a kék vagy a fehér színű gyümölcs között. Egészségesebb-e egyik a másiknál? Cikkünkben ennek jártunk utána!

A szőlő héja és magja rendkívül gazdag agyógynövényekjótékony hatását is biztosító flavonoidokban, de tartalmaz még a növény immunválaszaként termelődő rezveratrolt, valamint A-, C- és E-vitamint is. Nagy arányban találhatóak bennük antioxidánsok is, amelyek a szervezet egyik létfontosságú alkotóelemei, és számos élettani folyamatban kulcsszerepük van. Nem meglepő tehát, hogy a szőlő ezen apró, de annál értékesebb része nagyon jó hatással van az egészségünkre!

Szívbarát

Kutatásokkal igazolták, hogy a szőlőmagban található vegyületeknek, az úgynevezett proantocianidinoknak fontos szerepük lehet bizonyos szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Rendszeres fogyasztásuk segíthet a vérnyomás és a koleszterinszint normalizálásában, megvédi a kollagént és az elasztint a lebomlástól, így a hajszálereket is ellenállóbbá teszi, és gyulladáscsökkentő hatása is van. Ezek a tényezők együttesen járulnak hozzá szívünk egészséges működéséhez.

A szőlő magja is nagyon egészséges. Fotó: 123rf

Jót tesz a bőrnek

A szőlő magjából sajtolt olaj kiváló kozmetikai alapanyag, elsősorban a magas antioxidáns- és E-vitamin-tartalmának köszönhetően, vitamintartalma ápolja és hidratálja a bőrt. Testápoló olajoknak kiváló alapanyaga, illóolajokkal keverve rendkívül kellemes házi kozmetikumot állíthatunk elő belőle. Egy, a Free Radical Biology and Medicine című szaklapban megjelent kutatás szerint a szőlőmag-kivonatból készült kenőcs helyileg alkalmazva gyorsítja a sebgyógyulást és fokozza a bőr regenerálódását.

Véd a kognitív hanyatlás ellen

Szintén a magas antioxidánstartalmának köszönhetően a szőlőmag segít megelőzni az érelmeszesedést, fogyasztása pedig a korral járó kognitív hanyatlás mértékét is lassíthatja. Bár nagyobb vizsgálatok még nem igazolták, a kutatók azt is feltételezik, hogy a szőlőmagból készült étrend-kiegészítők azAlzheimer-kórellen is védelmet nyújthatnak.