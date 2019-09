Számít, milyen színű a szőlő?

Miközben a piacon vagy a zöldségesnél válogatunk, a szőlő frissességét és színét is figyelembe vesszük a választásnál. Utóbbit azonban a legtöbben csupán azért, mert az árnyalathoz egy bizonyos ízélményt kapcsolnak: tudjuk például, hogy a fehér változat kissé édesebb, míg a kék vagy a vörös inkább fanyar, savanykás. Általánosságban azonban elmondható, hogy másban is különböznek a gyümölcsök:

Az antioxidánsok sokféle vegyületcsoportot foglalnak magukban: többek között vitaminok, ásványi anyagok, karotinoidok, polifenolok, enzimek szerepelnek köztük. Oxidációgátló, tágabb értelemben oxidációt késleltető vagy gátló anyagok, amely küzdenek a sejtek öregedéséért felelős szabadgyökök ellen. Mivel a kék vagy vörös gyümölcsökben több az antioxidáns, mint a fehérekben, jótékony hatásuk a szervezet számos működési területén erőteljesebben érvényesülhet.

Daganatos megbetegedések

A vörös és kék szőlő héjában nagy mennyiségben van jelen a rezveratrol nevű antioxidáns, amely nemcsak rákellenes, hanem már kialakult daganatos megbetegedések esetén is aranyat érhet. Kutatások szerint blokkolhatja a rákos sejtek növekedését és terjedését a testben, mivel arra bírja a sejteket, hogy megemésszék saját beltartalmukat, ezáltal pedig gátlódik a sejtosztódás. A szakemberek különösen biztató eredményekről számoltak be a vastagbél- és az emlőrákkal kapcsolatos vizsgálatok esetén.

Krónikus gyulladások

Az antioxidánsok a krónikus gyulladásokat is megszüntethetik. A sötétebb héjú szőlők rengeteg procianidint rejtenek, ami gátolja a gyulladás folyamatában részt vevő anyagok, így a hisztamin képződését, ezáltal mérsékli az allergiás tüneteket. A már említett rezveratrol véd a fertőzések ellen, és a cukorbetegek állapotán is javíthat: részt vesz ugyanis a ciklooxigenáz enzimek működésének megakadályozásában, és javítja a glükózfelhasználást a diabéteszben szenvedőknél.

Szív- és érrendszer

A rezveratrol mellett a vörös és kék szőlő héjában jelen lévő más antioxidánsok - kvercetin, antocianin, katekin, procianidin - jelentős szerepet játszhatnak a szív- és érrendszer egészségének biztosításában is. Védik az erek rugalmasságát, segítik a véráramlást a szívhez, csökkenthetik a vérrögök kialakulását, a vérnyomást, illetve az alacsony sűrűségű lipoprotein, vagy más néven a rossz koleszterinszintjét. Ezáltal megelőzhetik az érelmeszesedést, egyben mérséklik a stroke, a szívinfarktus, a koszorúér-betegség megjelenési kockázatát.

Bőr

Tudta? A szőlőmag antioxidánstartalma az egyik legmagasabb a világon. Egészben vagy szétrágva viszont nem tudja kifejteni jótékony hatását, ezért lisztet és olajat készítenek belőle, így a benne rejlő hatóanyagok kiszabadulhatnak. Még több fontos részletet olvashat a témáról, ha ide kattint.

Bőrünk szépségének megőrzéséhez is eredményesebben járulhatnak hozzá a sötét színű szőlőkkel. A héjuk ugyanis gazdag E-vitaminban, a kék színű gyümölcsben pedig az árnyalatáért felelős bioflavonoidok, az OPC-vegyületek is megtalálhatóak (oligomerikus proanthocianidin vegyületek, amelyek egyébként a szőlőmagban is ott rejlenek, csak jóval nagyobb mennyiségben). Ezek késleltetik a bőr öregedését, ami így tovább maradhat fiatalos és rugalmas.

A fehér szőlő is jó választás

Noha a fehér szőlő kevesebb antioxidánst és cserzőanyagot tartalmaz, minden más tekintetben felveszi a versenyt a sötétebb héjú fajtákkal. Sőt, van, amiben le is körözi azokat: kifejezetten hatékonynak bizonyult a test vizesedésének megakadályozásában, a májproblémák kezelésében, illetve a reumás fájdalmak szüntetésében, a gyulladás enyhítésében.

Jótékony hatások végtelen sora

Vörös, fehér, kék - az igazság az, hogy a szőlő bármelyik árnyalata mellett tesszük is le a voksunkat, segíthetjük a szervezet egészséges működését. A gyümölcs jótékony hatásainak sora ugyanis végtelen. A fent felsoroltakon kívül elmondható még róla, hogy vitamin- és tápanyagtartalma magas (gazdag B1-, B2- és K-vitaminban, folsavban, biotinban, káliumban, foszforban, cinkben, kalciumban, nátriumban, magnéziumban), ezáltal támogatja azimmunrendszerműködését. Erősíti az idegrendszert, serkenti a bélmozgást, enyhítheti a székrekedést, magas cukortartalma miatt pedig az egyik legnagyobb energiatartalmú gyümölcs, így kúraszerűen is ajánlható vérszegény, legyengült szervezet számára. Segíti a vesék és a húgyhólyag működését, erősíti a csontokat és a fogakat, jó vízhajtó, méregtelenítő, nagyobb mennyiségben fogyasztva pedig csökkenti a vér és a vizelet húgysavszintjét.