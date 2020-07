A legnagyobb fővárosi piacokat vizsgálta a Nébih

Az elmúlt fél évben lezajlott ellenőrzéssorozat során a szakellenőrök 171 kereskedőnél, valamint 100 őstermelőnél vizsgálták a zöldség-gyümölcs forgalmazás követelményeinek betartását, valamint az őstermelők "valódiságát". A kisebb hibák miatt 110 figyelmeztetést tettek a szakértők, a súlyosabbakért hibákért pedig 20 esetben kellett bírságot kiszabniuk, összesen 2,5 millió forint értékben. 15 termelőnél az őstermelői igazolvány bevonását kezdeményezték - számolt be az akció eredményeiről a Nébih.

Összesen 271 forgalmazót ellenőriztek a 16 legnagyobb budapesti piacon.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A leggyakoribb hibák

Az ellenőrök tapasztalatai szerint jellemző, hogy a piacokon egy kereskedőnek több standja is van, általában kettő-három, de volt példa öt külön standra is. Általános problémaként említhető a kötelező jelölések - például a származási ország, a minőségi osztály és a fajta - hiányos feltüntetése. Gyakori továbbá, hogy ugyan a magyar áruknál kiírják a származást, akár még a termőtájat is (például szentesi paprika), azonban az import termékek esetében már elmarad a kötelező tájékoztatás.

Kiszűrték az ál-őstermelőket

Rágcsálókat és problémás élelmiszereket talált a Nébih - a részletekért kattintson ide!

Az ellenőrzéssorozat másik kiemelt területe az ál-őstermelők kiszűrése volt. Az őstermelői termékekkel szemben nagy a vásárlói bizalom, emiatt nagyon fontos, hogy a hatósági ellenőrzések során a szakemberek kiszűrjék azokat a kereskedőket, akik a termelői asztalokon kínálják nem saját termesztésű, hanem vásárolt áruikat.

A Nébih ellenőrei az őstermelők esetében a termelés helyszínén is ellenőrzést tartottak. Ennek során előfordult, hogy kiderült, a termelő valójában egyáltalán nem vagy csak részben termel, és kínálatát - választékbővítés céljából - vásárolt termékekkel egészíti ki. A szakemberek 15 termelő esetében kezdeményezték az őstermelői igazolvány bevonását.

További tapasztalatok

Az akció tapasztalatai alapján elmondható még, hogy a piacok infrastruktúrája megfelelő. A helyszínek általánosságban tiszták és jól megközelíthetőek. A nyitvatartási idő azonban már nem ideális, hiszen a piacok általában 16 órakor bezárnak. Így hét közben a kötött munkaidőben dolgozók számára nehezen elérhető a piacok kínálata.