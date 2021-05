A legjobb ételek Crohn-betegeknek

A Crohn-betegség autoimmun eredetű gyulladásos bélbetegség, amely általában hasmenéssel, véres hasmenéssel, hasi fájdalmakkal jár. Bár terápiájának fő pillére a gyógyszeres kezelés, az érintettek a megfelelő étkezéssel is segíthetnek állapotukon - például csökkenthetik a tünetek fellángolásának veszélyét. Az alábbiakban az Everyday Health gyűjtése alapján összeszedtük, mely szuperélelmiszereket érdemes előnyben részesíteni, és miért.

Lazac

"A tenger gyümölcsei tele vannak omega-3 zsírsavakkal, amelyek főleg gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek" - emeli ki Kelly O'Connor dietetikus. Az International Journal of Molecular Sciences című folyóiratban 2019 szeptemberében megjelent kutatás szerint az omega-3 zsírsavak csökkentették a vizsgált alanyoknál a bélgyulladás súlyosságát, a fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő alanyok közül pedig sokaknál hozzájárultak a gyógyuláshoz is. A lazac azért különösen jó választás, mert amellett, hogy gazdag omega-3 zsírsavakban, remek fehérjeforrás, de kíméletes a gyomorhoz. A dietetikus azt tanácsolja, ha lazacot készítünk, kerüljük a hozzáadott zsírokat vagy fűszereket, amelyek a Crohn-betegség fellángolásához vezethetnek.

Bogyós gyümölcsök

Dr. Yezaz Ghouri gasztroenterológus a Crohn-betegek számára könnyen emészthető gyümölcsöket, például az epret és az áfonyát ajánlja. Ezek a gyümölcsök más okból is jótékonyak: antioxidáns hatásuknak köszönhetően megvédik a sejteket a károsodástól. Az Expert Review of Gastroenterology and Hepatology című szaklapban 2018-ban megjelent tanulmányból az derült ki, hogy az áfonya bővelkedik antocianinban, amely hatóanyag óvja a szervezetet az oxidatív károsodástól és a gyulladásos állapotoktól. Dr. Ghouri szerint az áfonya éppen ezért kiváló alternatívája az olyan gyümölcsöknek, mint az alma, amelyet gyakran a kemény héjával együtt fogyasztanak, így problémás lehet a megemésztése.

A bogyós gyümölcsök például javasoltak a Crohn-betegeknek. Fotó: Getty Images

Főtt zöldségek

"Nyers formában fogyasztva a zöldségek súlyosbíthatják a Crohn-tüneteket. Ezért, ha a betegség éppen aktív szakaszban van, a zöldségeket leginkább főzve, párolva ajánlott enni" - mondja O'Connor, aki hozzátette: arra azonban ügyeljünk, hogy kerüljük a magas rosttartalmú és a gázképző zöldségeket. Dr. Madalina Butnariu gasztroenterológus ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a zellert, a brokkolit és a kelbimbót például az említett okokból kifolyólag mellőznünk kell az étrendünkből.

Édesburgonya

Karen Langston, Crohn-betegekre szakosodott táplálkozási szakértő szerint az édesburgonya kiváló A-, B-, C-vitamin-, valamint mangán- és káliumforrás, ezért különösen egészséges - a Crohn-betegeknek is! A Journal of Coloproctology című folyóiratban 2020 júniusában közzétett tanulmány is rámutatott, hogy az édesburgonya is egyike azon gyulladáscsökkentő élelmiszernek, amelyeket a Crohn-betegek előszeretettel fogyasztanak. Bár sült, főtt, pürésített, de akár grillen sütött változatban is finom, dr. Ghouri azt gondolja, puha és pépes állaga miatt a pürésített édesburgonya a legjobb a Crohn-betegeknek. A héját viszont ne fogyasszuk el, emeli ki a szakember, mert az túlságosan rostos, így hatására fellángolhat a betegség.

Joghurt

Az élőflórás, illetve a probiotikus joghurt nagyon egészséges, ezekben a fajtákban ugyanis olyan jótékony baktériumok találhatóak, amelyek támogatják a bélrendszert: egyebek mellett csökkentik a gáztermelést, megszüntetik a hasmenést és a székrekedést, illetve segítik bizonyos vitaminok és ásványi anyagok felszívódását is. A tehéntejjel és a sajttal ellentétben a joghurt olyan tejtermék, amelyet a Crohn-betegek is jól tolerálnak, mondja dr. Butnariu, aki azonban leszögezi: részesítsük előnyben a natúr joghurtot, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Ügyeljünk arra is, hogy olyan cukoralternatívák se legyenek benne, mint a szorbit, mert gyomorpanaszok jelentkezhetnek.

Természetesen a Crohn-betegek számára hasznos szuperételek listája a fentinél jóval bővebb, de a felsoroltak egy ízletes és tápláló alapot jelenthetnek. Azt is érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy előfordulhat, valakinek mégsem válnak be az említett finomságok. Érdemes kísérletezni, próbálgatni, mi az, amit tolerál a testünk. Ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról sem, int dr. Butnairu: mint arra a szakember rámutatott, a Crohn-betegség kezelésében fontos a megfelelő hidratáltság, a panaszokat kiváltó ételek kerülése és az orvos által előírt gyógyszerek szedése.