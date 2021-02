Megtalálták a Crohn-betegség gyenge pontját

Hatékonyabb, célzott terápiák kifejlesztését alapozhatja meg egy új felfedezés. Amerikai kutatók rátaláltak egy baktériumra, ami bizonyos tekintetben a Crohn-betegség gyenge pontjának tekinthető.

A New York-i Weill Cornell Medicine orvosi egyetem és a New York-i Presbiteriánus Kórház kutatói ugyanakkor egy olyan felfedezést tettek, amely nagy előrelépést hozhat a Crohn-betegség terápiájában. Mint azt ugyanis az egyetem közleménye írja , a Cell Host and Microbe című tudományos folyóiratban február 3-án megjelent tanulmányukban kimutatták, hogy az érintett betegek bélflórájában nagy mennyiségben megtalálható egy, a belek gyulladását elősegítő baktérium , a tapadó invazív Escherichia coli (AIEC). Egérkísérletek során megállapították továbbá, hogy ez a baktérium jó terápiás célpont lehet.

Tisztelt Házipatika!  Szinte állandósult hólyaghurutszerű kellemetlen érzésem és fájdalmam volt. Sűrű vizelési inger, has és derékfájás. Mintha gombóc lenne a hólyagomban. Többször, még néha most is, barnás-sötétbordó a vizeletem. Urológusnál voltam. Mindent negatívnak talált. 69 éves vagyok. Háziorvosom szerint hüvelyszárazság okozza az egészet. Javaslatára naponta használok Ovestin krémet, már hónapok óta. Nem tudom lehet-e ezt állandóan alkalmazni? Az orvosom szerint lehet. Valamint intim lemosóval mosakszom, a felfertőződés így is visszatér. IBD-ben is szenvedek. Nem hiszem, hogy a kettő között lehet összefüggés!? Nőgyógyászati problémára is gondoltam, de szeptemberben voltam szűrésen. A bugyimon nincs elszíneződés, csak néha - nem mindig nézem, lehet többször is - csak pisiléskor. Szeretném tudni, mi erről a véleményük. Van-e más megoldás a kezelésre?  Tisztelettel: R. ÉvaÂ

Kedves Kérdező! Sajnos az IBD és a húgyhólyagtáji fájdalom között nagy valószínűséggel kapcsolat van. Háziorvosának is igaza lehet, de amennyiben a problémát nem oldja meg és panaszain nem enyhít, akkor nem javasolt a krém állandó haszn...