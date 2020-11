A kakaó az agynak is jót tesz

A kakaó, illetve az abból készült édességek és italok világszerte igen népszerűek. A Dél-Amerika őserdőiből származó növény bizonyos hatóanyagai ráadásul az egészségünket is szolgálják. Egy friss kutatás igazolta, hogy a kakaóban lévő flavanolok fogyasztása segítette az agyi keringést, illetve a kognitív funkciókat is javította ez a vegyület. A 18 vizsgált személyből 14-nél javulást értek el a flavanolokkal.

Így hat a kakaó az agyra

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a flavanolokban gazdag ételek fogyasztása javíthatja az érrendszer működését, most azonban arra is fény derült, hogy pozitív hatással van az agyi keringésre és a fiatal egészséges felnőttek kognitív teljesítményére - magyarázta Dr. Catarina Rendeiro, a kutatás egyik vezetője. Ezek a flavanolok apró molekulák, amelyek a kakaó mellett sok gyümölcsben és zöldségben megtalálhatók, a növény élénk színét is ezek biztosítják. Rendeiro szerint ezúttal kimondottan az agyi érrendszerre gyakorolt hatásaira voltak kíváncsiak.

Ehhez a kutatók két csoportra bontották a 18 vizsgált személyt. Az egyik csoport flavanolban gazdag kakaót kapott, míg a másik olyan feldolgozott kakaót fogyasztott, amelynek nagyon alacsony volt a flavanol-tartalma. Sem a résztvevők, sem a kutatók nem tudták, hogy melyik típusú kakaót fogyasztották az egyes személyek, így egyik oldal elvárásai sem befolyásolták az eredményeket.

Körülbelül két órával a kakaó elfogyasztása után a résztvevők 5 százaléknyi szén-dioxiddal dúsított levegőt lélegeztek be, ami nagyjából százszorosa a levegőben lévő normál koncentrációnak. Ez egy bevett módja annak, hogy az agyi érrendszer reakcióit vizsgálják - magyarázta Dr. Rendeiro. A test ugyanis erre úgy reagál, hogy fokozza az agy véráramlását és nagyobb mennyiségű oxigént vesz fel. Ebből a reakcióból kiszűrhető, hogy az agy mennyire képes védekezi a túlzott szén-dioxid beviteltől. Emellett a kutatók különböző logikai feladatokat is kitöltettek a résztvevőkkel.

Mint kiderült, a flavanolokban dús kakaót fogyasztók oxigénellátási reakciója majdnem háromszor olyan magas volt, mint a másik vizsgált csoporté. Ugyanez a csoport jobban teljesített a kognitív teszteken is: a legnagyobb kihívást jelentő feladatokat átlagosan 11 százalékkal gyorsabban oldották meg. A könnyebb feladatok esetében azonban nem volt mérhető teljesítménybeli különbség a két csoport között. Ez arra utal, hogy a flavanolok csak a komolyabb agymunkát igénylő feladatok elvégzését segíthetik.

A 18 vizsgálati alany közül négynél nem okozott érdemi javulást a flavanol-diéta. A kutatók szerint az ő agyuknak már a vizsgálat előtt is magasabb volt az oxigénellátási reakciója, így nekik nem fejlesztette azt tovább a kakaó összetevője.