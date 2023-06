Nagy baj lehet, ha nem takarítjuk ki a mikrót

A mikró nagy segítség a konyhában: használjuk a felolvasztástól a melegítésen át a fertőtlenítésig. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a közeledő meleg nyári hónapokban könnyedén elszaporodhatnak benne a baktériumok, melyek akár súlyos fertőzést is okozhatnak. Tipikus nyári fertőzés a szalmonella: a szélsőséges esetben akár hónapokig is fertőző baktériumnak a nem megfelelően tisztított mikrohullámú sütőd is megfelelő táptalajává válhat.

Ne hagyjuk rászáradni! Fotó: Getty Images

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívása szerint a szalmonella a higiénés szabályok betartásával, és az élelmiszerek megfelelő hűtésével, hőkezelésével megelőzhető. Mint írják, a kisgyermekekre, idősekre és a legyengült szervezetűekre különösen veszélyes betegség kórokozóját leggyakrabban a nyers vagy nem eléggé átsült hús és tojásételek közvetítik, de gyakorlatilag bármilyen ételre rákerülhet akár egy konyhai eszközről, például a mikróról is.

Nem melegít egyenletesen

Nyáron sokan – megóvva magukat a forró tűzhely melletti ácsorgástól – több napra előre főznek, majd azt kisebb adagokban újramelegítik a mikróban. A németországi R+V német biztosítótársaság orvosa, Marko Ostendorf azonban felhívja a figyelmet arra, hogy "a mikrohullámú sütők nem melegítenek egyenletesen, ezáltal úgynevezett hideg pontok alakulnak ki az ételekben. Ezekben a fészkekben pedig életben maradnak és szaporodnak a baktériumok". Ennek megakadályozására a szakember javaslata szerint az ételt mennyiségének megfelelően négy-öt percig kell a legmagasabb fokozaton melegíteni. Emellett hasznos, ha közben párszor megforgatjuk azt, illetve ha lapos edényt használunk, mivel akkor a hullámoknak csak néhány centiméter mélyen kell az ételbe hatolniuk.

Ha melegítés előtt nyers húst engedtél fel a mikróban, még ha le is takartad azt, E.colival vagy szalmonellával fertőzheti meg az ételt, amit utána melegítesz. Ezért fontos, hogy rendszeresen takarítsd ki a szerkezetet, erre kifejezetten jó választás a citrom, az ecet, vagy a szódabikarbóna, melyek megfelelően fertőtlenítik is a felületet. Ha nagyon makacs ételmaradékok vannak a mikróban, néhány percig melegíts benne egy csésze vizet, a gőz így megpuhítja a megkeményedett ételdarabokat, így azok már könnyen letörölhetők. Szintén fontos, hogy mindig tányéron, vagy edényben melegítsd az ételt, így ugyanis a fertőzés kockázata minimálisra csökken – mondja Ben Chapman, az Észak-Karolinai Állami Egyetem élelmiszerbiztonsági szakembere.

Magyarországon a szalmonella gyomor-bélhuruttal járó formája fordul elő leggyakrabban, évente nagyjából 12 000 esetet diagnosztizálnak. Okozója a Salmonella baktérium többféle típusa lehet, leggyakoribb kórokozó a S. enteritidis. A fertőzés a nyári hónapokban gyakoribb, mert ilyenkor a meleg hatására a nem megfelelően tárolt élelmiszerekben a baktérium könnyen elszaporodik.

Nem gondoltuk: ez a legpiszkosabb felület!

A túl ritkán tisztított mikrohullámú sütők ráadásul nem csak belül, hanem kívül is hemzsegnek a baktériumoktól, amik a maradék ételmaradékokból, vagy az érintésünktől kerülnek rá. Az Arizonai Egyetem mikrobiológiai kutatásának eredményei szerint a mikrohullámú sütő nyitókilincse az egyik legpiszkosabb felület a közös irodai helyiségekben.

