Mit együnk, ha gyakran puffadunk?

A lapos has sokak nagy álma, ám csak kevesen tesznek érte valamit. A haspuffadás ma már a lakosság nagy részét érinti, amely esztétikailag és közérzetben is okozhat kellemetlenségeket. Ha hosszabb távon, és egy bizonyos alapanyag (például tej, kenyérfélék, cukor stb.) elfogyasztása után jelentkeznek a tünetek, gyanakodhatunk ételintoleranciára vagy -allergiára is, de okozhatja a panaszt gombás betegség is, ezért mindenképpen javasolt az orvosi kivizsgálás. Ha viszont csak rövid ideig áll fenn a probléma, viszont vissza-visszatér, a legtöbb esetben az étrend megváltoztatása és a rendszeres sport csodákra képes.

Többnyire a helytelen táplálkozás és a mozgáshiány okozza a panaszt. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk?

A kellemetlen tünetek elkerülésében az alábbi étkezési tanácsok sokat segíthetnek:

reggel igyunk meg egy pohár zöld teát egy kevés frissen facsart citromlével. A citrom aktivizálja az emésztőrendszert, puffadásgátló hatású, a benne lévő tápanyagok és vitaminok pedig segítik a zsírégetést.

tízóraira fogyasszunk citrusféléket, trópusi gyümölcsöket, amelyek természetes savtartalma szintén segíti az emésztőrendszer munkáját. A bennük található enzimek és tápanyagok serkentik az emésztést, ezáltal sokkal könnyebbnek érezhetjük magunkat. Együnk nyersen, önmagukban, vagy egy kevés gabonaitallal, turmix formájában.

ebédre együnk vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag salátákat, amelyek rostban is bővelkednek, így segítik az emésztést. A salátákhoz keverjünk lúgosító hatású gabonákat, amelyek szintén magas rosttartalmúak. A leginkább ajánlott a köles, a barna rizs és a quinoa.



délután, ha ránk tör az édesség iránti vágy, ne a cukros desszertek után nyúljunk, hanem együnk olajos magvakat, amelyek még agyteljesítményünket is serkentik. De rágcsálhatunk nyers zöldségeket is, például sárgarépát, valamint az alma és a körte is segít elűzni a haspuffadást.

vacsorára se terheljük meg a gyomrunkat, együnk könnyű zöldségeket párolt vagy sült hallal. Egészséges, tápanyagban gazdag ételek, amelyek nem puffasztják a hasat, annál inkább látják el megfelelő tápanyaggal szervezetünket. Vacsorára édességet már ne fogyasszunk.

Gyömbér, a jolly joker

És amit bármelyik étkezéshez ajánlott használni, az a gyömbér, amely támogatja az emésztést és csökkenti a puffadást. Használjuk frissen reszelve gyömbérteába, őrölt formában pedig fűszerezzük vele ételeinket.

Mi az, ami tilos?

Minden olyan alapanyagot, amelynek elfogyasztása után puffadás alakul ki, száműzzük az étrendünkből. Tegyünk ugyanígy a cukros édességekkel és italokkal, valamint az alkohollal is.