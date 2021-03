Ez lehet a Parkinson-kór korai jele

A vakbélműtét, pontosabban a féregnyúlvány eltávolítása 20 százalékkal is csökkentheti a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát - állítja egy kutatócsoport. Részletek!

Ha gyakran küzdünk székrekedéssel, az akár a Parkinson-kór korai jele is lehet. A jeruzsálemi Héber Egyetem és a németországi frankfurti Goethe Egyetem kutatói azt feltételezik, hogy a székrekedés - bár a Parkinson-kór gyakori, de általában ritkán tárgyalt, nem motorikus szimptómája - akár már 20 évvel az ismert neurológiai betegség diagnózisa előtt figyelmeztethet annak kialakulására - számolt be a március elején a Science Advances-ben megjelent tanulmányról az israel21c.org. Mint írják, azért lehet különösen fontos ez a felfedezés, mert jelenleg nincsenek olyan terápiák, amelyek képesek megállítani a Parkinson-kór progresszióját. Ha azonban elég korán diagnosztizálják a betegséget, a kutatók abban bíznak, hogy bizonyos kezelések - melyek a kór későbbi szakaszában sikertelennek bizonyultak - talán a korábbi szakaszokban működhetnek.

Ezért fontosak a Lewy-testek

A Parkinson-kór apró "fehérjehulladék"-lerakódásokkal jár az agysejtekben, melyeket felfedezője után Lewy-testeknek neveztek el. Úgy tűnik, hogy a Lewy-testek felhalmozódása összefüggésben van a Parkinson-kór nem motorikus tüneteivel, beleértve a szorongást, az alvászavarokat és a szaglás elvesztését is. A tudósok szerint emellett a Lewy-testek felelhetnek azon agysejtek haláláért is, melyek a test különböző részeinek, köztük a gyomor-bél traktusnak az egészséges működését is irányítják.

h i r d e t é s

A Parkinson-kór egyik legszembetűnőbb jele a kézremegés, másodlagos tünetei között azonban első helyen áll a székrekedés. Fotó: Getty Images

Mivel a Lewy-testek klinikailag nem hozzáférhetők, és közvetlenül nem vizsgálhatók az agyban, a tudósoknak olyan velük összefüggésben álló tüneteket kellett keresniük - mint például székrekedést -, melyet kísérletek során meg tudnak figyelni. Főképp, mert a Lewy-testek évekig is tünetmentesen halmozódhatnak az agyban.

Először írták le ezt az összefüggést

A Héber Egyetem csapata, Joshua Goldberg, az Orvosi Neurobiológiai Tanszék professzorának vezetésével ezért túlzott mértékben expresszálta az α-szinuklein nevű fehérjét a laboratóriumi egerek agysejtjeiben. Az α-szinuklein szabályozza a többi közt a gyomor-bél mozgását; és az a Lewy-testek fő alkotóeleme is.

A kísérlet eredményeképp afehérjetúlzott expressziója (kifejeződése) az egerek agysejtjeinek zsugorodását és elektromos aktivitásának lelassulását okozta, közvetlenül befolyásolva a székrekedéshez vezető fiziológiai folyamatokat. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg ez zajlik le az embereknél is a Parkinson-kór korai szakaszában.

"Tudomásunk szerint ez az első alkalom, hogy valaki leírta ezeket az ok-okozati összefüggéseket, melyek összekapcsolják az α-szinuklein fehérje hatását az agysejtekre és azokra a korai tünetekre, amelyekről már régóta tudjuk, megelőzik ezt a betegséget" - összegezte Goldberg, aki annak ellenére is nagyon lelkes, hogy az emberekre nézve mindez továbbra is csak egy felvetés.