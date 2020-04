Vérzsír: jogosan csúnya a neve

A koleszterin természetes alkotóeleme szervezetünknek. Májunk is termeli, illetve részben a táplálkozás során is magunkhoz vesszük. A koleszterin két típusa a nagy sűrűségű lipoprotein (HDL) és az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL). Más felosztásban: HDL a "jó", az LDL a "rossz" koleszterin. Ha túl sok a vérünkben az LDL-koleszterin, akkor a felesleg lerakódik az érfalakon, azaz plakkokat alkot. Ez pedig igen veszélyes, mert a plakkok szűkítik az érrendszer keresztmetszetét, ezért a vérnyomás törvényszerűen megemelkedik, ami már önmagában is nagyon jelentősen megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A plakkok pedig előbb-utóbb hozzájárulnak azérelmeszesedéskialakulásához is, ami a stroke, az infarktus és egy sor más szív- és érrendszeri betegség kockázatát fokozza.

Az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb eredménye a sztatinok felfedezése. Fotó: GettyImages

A legfrissebb nemzetközi ajánlások szerint a koleszterinértéket a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani, nem létezik veszélyesen alacsony koleszterinszint. Amennyire a szervezetünknek a hormontermelés és más okok miatt szüksége van, annyi minden körülmények között lesz. Az Európai Kardiológusok Társaságának ajánlása szerint a koleszterinérték szempontjából a betegeket az általános szív- és érrendszeri betegségkockázatuk alapján négy csoportba kell sorolni: nagyon magas, magas, közepes és alacsony kockázati csoportba.

A nagyon magas kockázati csoport LDL-koleszterinjének értékét 1,4 mmol/liter alatt kell tartani, de az alacsony kockázati csoportba tartozóknak sem haladhatja meg az LDL-szintje a 3 mmol/litert. A HDL-értéknek pedig 2,2 és 3,4 mmol/liter között kell mozognia kockázati csoporttól függően. Tehát az a lényeg, hogy a legegészségesebb, legkisebb szív- és érrendszeri betegségkockázattal rendelkező személyek esetében se haladja meg a 6,4 mmol/liter értéket az összkoleszterinszint, illetve azon belül az LDL-érték a lehető legalacsonyabb legyen.

Többszörösen bebizonyították klinikai kutatásokban, hogy a zsírban szegény, különösen a telített zsírsavakban szegény, sok növényi és rostos tápanyagot, valamint teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó étrend rendkívül hasznos lehet a koleszterinérték csökkentésében és az alacsony szinten tartásában. A rendszeres testmozgás pedig a szív- és érrendszer általános egészségi állapotához is hozzájárul.

Mégis magas!

Nem ritka azonban, hogy valakinek annak ellenére is magasabb a koleszterinszintje a kelleténél, hogy rendszeresen mozog és megfelelő diétát tart, ráadásul nem dohányzik és alapvetően egészséges életmódot él. Ekkor a gyógyszeres kezelés nyújt segítséget.

A koleszterinszintet csökkentő gyógyszercsoportot a sztatinok alkotják. Bátran állíthatjuk, hogy az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb gyógyszerészeti eredménye a modern, biztonságos sztatinok felfedezése és bevezetése a klinikai gyakorlatba. A kardiológus teljes körű vizsgálat után gyakorlatilag mindenki számára meg tudja találni a megfelelő sztatinfajtát, akkor is, ha több gyógyszert kell ehhez kipróbálni. A mai sztatinok hosszú távon is biztonságosak, és ha rendszeresen szedjük az orvos által előírt sztatintípust, betartjuk az adagolást, emellett továbbra is figyelünk az egészséges életmódra, akkor jócskán meghosszabbíthatjuk az egészségben eltöltött életéveink a számát. A kulcs azonban a sztatin rendszeres szedése, és az orvos által előírt, de legalább évi rendszerességű laborvizsgálatok elvégzése és a kardiológiai kontrollvizsgálaton való megjelenés. Ezt összefoglalóan terápiahűségnek nevezhetjük.

Terápiahűség

A koleszterinérték alacsony szinten tartása céljából a terápiahűség rendkívül fontos, mert a beteg a terápia elkezdése után viszonylag hamar tapasztalja, hogy szépen lecsökken a koleszterinértéke. A jó laborértékek láttán - a gyógyszerekhez való sajnos igen gyakori előítéletek miatt - sokan hajlamosak abbahagyni a koleszterincsökkentő szedését.

Ez azonban nagy hiba, mert a hiperkoleszterinémia, azaz a magas koleszterinszint betegség nem gyógyul meg. A gyógyszerszedés hirtelen, az orvosi javallat ellenére történő abbahagyása után hamar visszaáll a koleszterinszint az eredeti magas értékre. Tehát akinek magas a koleszterinértéke és ezért a kardiológusa sztatin szedését írta elő, akkor teszi a legjobbat magával, ha szedi a gyógyszert és rendszeresen megjelenik kontrollvizsgálaton. Ellenkező esetben a könnyelműségnek halálos következménye is lehet.