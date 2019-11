Nők, akiket a halálos szívroham fenyeget

A 18-49 év közötti dohányzó nők halálos kimenetelű szívrohamának a valószínűsége több mint 13-szor magasabb volt, mind a nem dohányzó hasonló életkorú nők esetében, jelentették ki egy kutatásban, amely a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban jelent meg. "Ez a kutatás új fényben tünteti fel a komolyabb szívroham dohányzás miatt kialakuló kockázati hátterét, különösen a fiatal dohányzó nők esetében" - mondta Dr. Ever Grech, a közlemény társszerzője, az Egyesült Királyság sheffieldi Északi Általános Kórháza Dél-Yorkshire-i Kardiológiai Centrumának kardiológus szakorvosa. "Remélem, hogy ez a kutatás hat majd a fiatal dohányzó nőkre, és tudatosul bennük, hogy a szívroham kockázata csak nő az idő előrehaladtával."

A fiatal dohányzó nőknél a halálos szívinfarktusra nagyon megnő a kockázat! Fotó: iStock

Van egy cseppnyi jó hír is ebben az új kutatásban. Ha a nők abbahagyják a dohányzást, a súlyos szívinfarktus kockázata a nem dohányzó nők kockázati szintjére esik vissza. "Ez a visszafordíthatóság meglepetésként ért mindet, úgy tekintek erre, mint egy reményt keltő fénysugárra" - mondta Dr. Grech, hozzátéve: ez újabb ösztönzés lehet a dohányzásmentes életre.

Dr. Grech és kollégái öt éven keresztül tanulmányozták azoknak a betegeknek az adatait, akik halálos kimenetelű szívroham miatt (ST-elevációs miokardiális infarktussal - STEMI) kerültek a kórházukba, ezt a szívinfarktust a szívkoszorúér teljes elzáródása okozza. Dr. Grech és kollégái 3 343 STEMI beteg adatait hasonlították össze a Dél Yorkshire-i Kardiológiai Centrum ellátási területének teljes populációjával, amelyet az Egyesült Királyság Statisztikai Hivatalának 18 évnél idősebb háztartásban élő személyek adataiból gyűjtöttek.

A kutatók kimutatták, hogy a dohányzás kapcsolatba hozható a halálos kimenetelű szívroham kockázatának szignifikáns emelkedésével a nők és férfiak körében. A nem dohányzó kontrollcsoporttal összehasonlítva a dohányzó nőknek 6,62-szor nagyobb volt az esélyük arra, hogy súlyos szívrohamot kapnak, míg a dohányzó férfiaknak 4,4-szer volt nagyobb esélye ugyanerre a súlyos betegségre.

Az 50 évesnél fiatal dohányzó nők körében volt a legnagyobb a kockázatnövekedés. Nekik 13,22-szor nagyobb volt az esélyük a nem dohányzó társaikhoz képest arra, hogy súlyos szívroham áldozatai lesznek. A hasonló életkori csoportba tartozó dohányzó férfiaknak 8,6-szer volt nagyobb az esélyük a nem dohányzó kontrollcsoporthoz képest arra, hogy halálos kimenetelű szívroham elszenvedői lesznek.

A kutatók azt is kimutatták, hogy azoknak a nőknek, akik abbahagyták a dohányzást legalább egy hónapra, visszaesett a kockázatuk a nem dohányzó társaik szintjére. Az eredmény ellentmondásossága, hogy az ex-dohányosok 38 százalékától nem állt rendelkezésre olyan információ amely részletezte volna, hogy pontosan mikor hagyták abba a dohányzást. Dr. Grech arra gyanakszik, hogy a halálos kimenetelű szívroham megemelkedett kockázata a fiatal nők körében a dohányzás ösztrogén hormonra gyakorolt hatásával van összefüggésben. "Az világos, hogy az ösztrogén fiatal nőkre gyakorolt védő hatását felülírja a cigarettaszívás erőteljes hatása" - mondta a kutató.