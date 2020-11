Mekkora baj a gyógyszerek elhagyása?

A magas szívkoszorúér-kockázat ellenére csak a betegek körülbelül 40 százaléka szedte be a felírt nagy intenzitású sztatinokat az amerikai egészségbiztosítás által fedezett napok legalább 80 százalékában - adta hírül a Dr. Lisandro D. Colantonio, az University of Alabama munkatársa által vezetett kutatócsoport. A vizsgálatban 57 898 beteg adatait elemezték: 29 932 beteg 76 évnél fiatalabb volt, 27 956 pedig 76 éves, vagy annál idősebb. A betegek 2007 és 2011 között kerültek kórházba infarktussal, és egy hónapon belül kiváltották a recepteket. A kutatók szerint mindez azt sugallja, hogy a betegeket tájékoztatni kell róla, hogy esetükben a nagy intenzitású sztatinok szedése elengedhetetlen, és minél több szív- és érrendszeri rizikófaktorral bírnak, annál inkább követniük kell az orvos javaslatait.

A felírt sztatinok abbahagyása veszélyes lehet Fotó: GettyImages

Egyre többen térnek el az előírástól

A 66-75 éves korcsoportban például az infarktus után 6 hónappal a betegek 58,9 százaléka szedte a nagy intenzitású sztatinokat. Két év után ez a szám már csak 41,6 százalék volt.

6 hónap után a betegek 8,7 százaléka váltott alacsony vagy közepes intenzitású sztatinra a biztosítás által fedezett napok legalább 80 százalékában, 2 év után már 13,4 százalékuk tette ugyanezt. Bármilyen intenzitású sztatinnak a biztosító által fedezett napok 80 százalékánál kevesebb ideig történő szedése 6 hónap után a betegek 17,3 százalékánál fordult elő, míg két év után ez a szám 19,1 százalék volt.

6 hónap után a betegek 12,4 százaléka nem szedett sztatinokat a követés utolsó 60 napjában, míg 2 év után mindez már 18,8 százalékukra volt jellemző. Az eredmények a 75 évesnél idősebb korcsoportban is hasonlóak voltak - pedig a nagy intenzitású sztatinok legalább felével csökkentik a "rossz" LDL koleszterin szintjét.

A 75 évesnél idősebb betegek számára az Amerikai Kardiológiai Kollégium és az American Heart Association a sztatinok teljes adagját javasolja. A szívkoszorúér-betegséggel élő 75 évesnél idősebb páciensek esetében az irányelvek általában közepes intenzitású sztatinokat írnak elő, egyes betegek esetében pedig megfontolandó a nagy intenzitású sztatinok adása.

Mi tesz hajlamosabbá a kitartó gyógyszerszedésre?

A kutatók azt is megállapították, milyen feltételek mellett ragaszkodnak általában az emberek a nagy intenzitású sztatinok szedéséhez. Azok, akik gyakrabban járnak kardiológushoz, vagy kardiológiai rehabilitációban vesznek részt, illetve a kórházból való elbocsátást követően a gyógyszereiket azonnal fedezi a biztosítás, jobban ragaszkodnak az előírásokhoz.

Az már korábbi vizsgálatokból is kiderült, hogy a kardiológiai rehabilitációban résztvevő betegek esetében kevesebb a visszatérő szív- és érrendszeri esemény, és a túlélési esélyek is jobbak - most az is világossá vált, hogy a gyógyszerek kitartó szedését is segíti ez a rendszer. A kutatók szerint éppen ezért rá kell venni a betegeket a rehabilitációs programokban való részvételre.

A nagy intenzitású sztatinokat nem csak koleszterinszint-csökkentő, hanem gyulladásgátló és plakk-stabilizáló hatásuk miatt is ajánlani szokták. Az alacsonyabb intenzitású sztatinokra való átváltás, vagy a gyógyszerszedés abbahagyása veszélynek teszi ki a betegeket, ilyenkor könnyebben előfordulhat még egy szív- és érrendszeri esemény, és megtörténhet, hogy újabb érpótló eljáráson kell átesniük.