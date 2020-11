Gyakori lett a szívinfarktus várandósság alatt

A kutatók összesen csaknem 11,3 millió terhesség adatait vizsgálták ki a 2003 és 2015 közötti időszakra vonatkozóan. Ez idő alatt 913 kismama kapott szívinfarktus vagy a vajúdási, vagy a szülést követő szakaszban, mintegy háromnegyedük pedig akkor már elmúlt 30 éves. A miokardiális infarktusok számának emelkedése párhuzamos az anyai életkor és azelhízásgyakoriságának növekedésével - jelentették ki a szerzők, akik tanulmányukat a Journal of the American Heart Association című folyóiratban publikálták. A betegségek számának növekedése összefügghet a terhesség előtt is fennálló hagyományos kardiológiai kockázati tényezőkkel: a cukorbetegséggel, a magas koleszterinszinttel, a magas vérnyomással és a dohányzással.

A terhesség nagy terhelést okoz a szervezetnek, különösen a szívnek. Fotó: Getty Images

A terhesség egy szív- és érrendszeri stresszteszt - fogalmazott dr. Kathleen Stergiopoulos, a New York-i Szent Ferenc Kórház Roslyn Szívközpont ambuláns echokardiogram részlegének igazgatója. Terhesség alatt a vérnyomás az első és a második trimeszterben csökken, majd a harmadik trimeszterben visszaemelkedik a terhesség előtti szintre. "Gyakran elfelejtkezünk a szülés utáni szakaszról, ám ez egy nagy kockázatú időszak, mert megváltozik az anya szív- és érrendszere" - magyarázta. "A legtöbb páciens éppen a tünetek jelentkezésekor hagyja el a kórházat. Az újszülöttjük mellől legkevésbé a kórházba akarnak visszamenni ilyenkor az anyák."

A kutatásban szereplő szívinfarktusban megbetegedett nők 37 százaléka a terhesség alatt, 12 százaléka a vajúdás és a kitolási szakasz közben és 51 százaléka pedig a szülést követő szakaszban kapott szívrohamot. h i r d e t é s

"Egyáltalán nem gondolnak ekkor a nők arra, hogy akár szívinfarktust vagy stroke-ot is kaphatnak, különösen a fiatalabb nők nem számítanak ilyesmire" - mondta dr. Stergiopoulos, aki már 12 éve tanulmányozza a terhesség idején kialakuló szívbetegségeket. Bár ezek az esetek továbbra is ritkának számítanak, ennek ellenére dr. Stergiopoulos tanácsát életbe vágóan fontos megfogadni: figyelni kell a szívinfarktus kockázati tényezőire a terhesség időszakában is, így az ismert szívkoszorúér-betegségre, a gesztációs magasvérnyomás-betegségre, a magas koleszterinszintre, a vérrögösödési hajlamra, az előéletben előfordult kábítószer-függőségre, a dohányzásra és az elhízásra.

Azoknak a nőknek, akiknek már van valamilyen szív- és érrendszeri betegségük vagy valószínűleg kialakulhat a terhesség alatt, azt ajánlja a szakértő, hogy rendszeresen konzultáljanak szakorvossal már a terhességet megelőző időszakban, de a terhesség alatt és a szülés után is. A kardiológiával és az elhízással foglalkozó orvosi szakterület jelentősen fejlődik, már csak azért is, mert egyre több nő vállal terhességet idősebb korban, akár már meglévő szív- és érrendszeri betegséggel vagy jelentős kardiológiai kockázatokkal.

"Ha viszonylag magasabb életkorban gondolkodunk a gyermekvállaláson, akkor feltétlenül konzultálnunk kell nőgyógyászunkkal a kockázatokról" - hangsúlyozta dr. Laxmi Mehta, az Ohioi Állami Columbus Egyetem kardiológusa, aki maga nem vett részt a kutatásban. "A terhesség nagy terhelést okoz a szervezetnek, különösen a szívnek" - mondta dr. Mehta, az Amerikai Szív Társaság által a kardiológiai betegségekkel élő terhes nők számára kiadott állásfoglalás vezető szerzője. Arra figyelmeztetnek ebben a felhívásban, hogy szükség van ilyenkor obezitológussal (elhízással foglalkozó szakorvossal) és kardiológussal való konzultációra.

"Ha szív- és érrendszeri háttérbetegségünk van, mindenképpen szükségünk lesz egy orvoscsoportra, amely kardiológusból, obezitológusból és aneszteziológusból áll, mert ők tudnak biztonságosan végigkísérni a terhességen." Dr. Stergiopoulos szerint a terhesség alatti szívbetegségekkel foglalkozó jövőbeni kutatásoknak különösen a szocioökonómiai státuszt, a rasszt és más speciális kockázati tényezőt kell vizsgálniuk.