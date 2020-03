Dupla bajt jelez a korai szívbetegség

A menopauza alatt azt a folyamatot értjük, amikor a nőnek megszűnik a havi ciklusa. A legtöbb nőnél ez 51 éves kor körül áll be. Korábbi tanulmányokban már kapcsolatot találtak a korai menopauza, valamint a szív- és érrendszeri betegségek nagyobb kockázata között. Most egy ausztrál kutatócsoport az összefüggés fordítottját is megvizsgálta: vajon a fiatal nőknél előforduló szívroham, stroke vagy más szív- és érrendszeri esemény okozhat-e korai menopauzát?

Úgy tűnik , hogy a 35 évnél fiatalabb, szívinfarktuson, stroke-on átesett nőknek korai menopauzájuk is lehet. Fotó: Gettyimages

Az Amerikai Szív Társaság honolului Nemzetközi Stroke Konferenciáján mutatták be azt az új tanulmányt, amelyben a kutatók kilenc különböző vizsgálatból összesen 177 131 nő adatát elemezték. A kutatásban kiderült, hogy azoknak a nőknek, akiknek 35 éves koruk előtt volt valamilyen keringési rendszert érintő betegségük, kétszer nagyobb esélyük van arra, hogy 45 éves életkoruk előtt elérik a menopauzát. Azoknak a nőknek, akiknél 40 éves koruk után történik valamilyen kardiológiai esemény, nagyobb eséllyel áll be a "normális", 51 éves életkor körüli menopauza.

A nőket aszerint csoportosították, hogy mikor zajlott le náluk a menopauza; korainak minősítették azt, amikor a menopauza 45 éves életkor előtt következett be. Az elemzés során a résztvevők saját maguk vallották be, hogy volt-e korábban valamilyen szív- és érrendszeri eseményük, például stroke-juk, szívrohamunk vagy komoly anginás görcsük.

Ezek a kutatási eredmények fontos figyelmeztetést küldenek azoknak az orvosoknak, akik fiatalon szívbetegségen átesett nőket kezelnek - mondta a tanulmány vezető szerzője Dongshan Zhu, az ausztráliai Queenslandi Egyetem doktorandusza. "Ezeket a nőket figyelmeztetni kell arra, hogy nagy valószínűséggel korán be fog következni a menopauzájuk, és a korai menopauza esetén nagyobb a kockázata a 2-es típusú cukorbetegségnek és a csontritkulásnak és a korai halálnak is" - mondta a kutató.

Az eredmények jól mutatják a nők hormonszintje és az általános egészségi állapotuk, különösen a lehetséges szívbetegségük közti erős összefüggést, mondta Dr. Thomas Price, az észak-karolinai Duke Egyetem reprodukciós endokrinológus szakértője. Az alacsony ösztrogénszint kapcsolatban van a bármilyen ok miatt kialakuló szívbetegségekkel, mivel a hormonok pozitívan hatnak a véredények és az artériák falának rugalmasságára.