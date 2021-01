COVID-19: oltási információk szívbetegeknek

"A magasabb szív- és érrendszeri betegségkockázattal élőknek feltétlenül szükségük van arra, hogy beoltassák magukat a COVID-19 ellen, mert csak így tudják megvédeni magukat és a családjukat" - hívja fel a figyelmet dr. Mitchell Elkind, a New York-i Presbiteriánus Kórház és a New York-i Columbia Egyetem Irving Orvosi Központjának neurológus és epidemiológus professzora, az Amerikai Szív Társaság (AHA) is elnöke. Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által engedélyezett vakcinák (Pfizer, Moderna) nem okoznak speciális problémákat ezeknek a betegeknek - tette hozzá.

Emlékeztető Az oltást igénylők jelentkezzenek a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon. h i r d e t é s

Az AHA azt javasolja, a megemelkedett szív- és érrendszeri kockázattal élők, a szívbetegek és a korábban már szívinfarktust vagy stroke-ot elszenvedők, amilyen gyorsan csak lehet, oltassák be magukat. A védőoltás felvétele különösen fontos a számukra, mert az ilyen háttérbetegséggel élők körében magasabb a kockázat, hogy a koronavírus-fertőzés miatt kialakuló COVID-19 súlyos komplikációkhoz vezessen. "A szívbetegekre vagy a stroke-ot túlélőkre nézve - akik emiatt értelemszerűen magas szívbetegség- vagy stroke-kockázattal élnek - sokkal nagyobb kockázatot jelent vírus, mint a védőoltás" - magyarázta a professzor.

A keringési betegségben szenvedőknek különösen fontos az oltás nyújtotta védelem. Fotó: Getty Images

A védőoltásoknak ugyan vannak mellékhatásaik, de ezek dr. Elkind szerint elhanyagolhatóan enyhék. "A legvalószínűbb, hogy karfájdalom alakul ki" - mondta. "Én már megkaptam a Moderna vakcinájának az első adagját. A karom pár napig fájt, de csak körülbelül annyira, mintha valaki megütött volna az oltás helyén. Ám a karomat továbbra is szabadon tudtam használni, mozgatni, emelgetni, ennyi volt az egész."

Nem kell meglepődni, ha további átmeneti mellékhatásokat tapasztalunk - mondta Orly Vardeny, a Minnesotai Egyetem Minneapolis VA Egyészségügyi Ellátó Hálózatának docense. A Pfizer-BioNTech védőoltásának engedélyezésekor az FDA a többi között az alábbi gyakori mellékhatásokat sorolta fel:fájdalomaz oltás helyén, fáradtság, fejfájás, izomfájdalom, hidegrázás, ízületi fájdalom és láz.

Orly Vardeny részletes kutatásokat végzett az influenzavakcinákkal, szerinte ezek a reakciók azt jelentik, hogy a szervezet kiépíti az immunválaszt, és ez jó dolog. "Éppen ezt szeretnék, annak érdekében, hogy a szervezetünk antitesteket termeljen, mert így tudja megakadályozni a megbetegedést, ha találkozik a vírussal." Azokban a védőoltásokban, amelyeket jelenleg az Egyesült Államokban alkalmaznak, nincsenek élő vírusok, ez csökkenti a szívbetegek és a többi, legyengült immunrendszerrel élő beteg aggodalmait - mondta Vardeny.

A védőoltást biztonságosan be lehet adni a vérhígító-kezelésben részesülőknek is - hangsúlyozta dr. Elkind. "A tű kicsi. A vérhígító-kezelésben részesülőknek a vérzés elkerülésére körülbelül egy percig nyomva kell tartaniuk az oltás helyét, éppúgy, mint vérvételkor."

Hasznos az influenza elleni oltás is Ugyan az influenzaoltás nem véd a COVID-19 ellen, de csökkenti annak veszélyét, hogy az influenza miatt olyan tünetek alakuljanak ki, amelyek megtévesztik az orvosokat, és hamis diagnózist állítanának fel - hangsúlyozta dr. Elkind és Orly Vardeny. Ráadásul az influenza elleni védőoltás megvéd az influenzafertőzés szív- és érrendszeri mellékhatásaitól is.

A COVID-19 elleni vakcina ritkán súlyos allergiás reakciót is okozhat, ezért kell a beoltott személyeket a vakcina felvétele után 15-30 percig megfigyelni. Mivel már több millió embert beoltottak, ezért további, ugyancsak ritka mellékhatásokat is feljegyeztek - árulta el Vardeny. "Ahogy a védőoltások egyre jobban elterjednek, vélhetően még az eddigiekhez képest is sokkal jobban meg fogjuk ismerni a tolerálhatóságot és a lehetséges reakciókat." Vannak még olyan kérdések, amelyekre egyelőre nem ismerjük a választ. Jelenleg még folynak például a gyermekeken végzett vizsgálatok, éppen ezért nem lehet még gyerekeket oltani. Továbbá egyelőre kevés adatunk van a veleszületett szívbetegséggel élőkről is.

Vannak álhírek is a védőoltásokról, ezért rendkívül fontos, hogy az emberek keressék a hiteles forrásokat. A leghitelesebb forrásnak az elsődleges betegellátás orvosai, a kardiológusok, a gyógyszerészek és általában az orvosok számítanak. "Nekik alapos és naprakész információik vannak, és ők meg tudják mondani, hogy melyek a leghitelesebb információforrások."

Elkind professzortól gyakran megkérdezik, hogy biztonságosak-e a COVID-19 elleni vakcinák, hiszen olyan gyorsan fejlesztették ki azokat. A COVID-19 elleni védőoltások a betegség megjelenése után körülbelül egy évvel jelentek meg, mondta a professzor, ám a jelenlegi védőoltások hátterében lévő technológiák fejlesztése már több mint egy évtizede folyik. Tehát pozitív fejleményként kell értékelni, hogy ilyen gyorsan jelentek meg ezek a vakcinák. "És újra hangsúlyozom, hogy milliós nagyságrendben oltottak már be embereket, és eddig még egyetlen egy bizonyíték sincs váratlan mellékhatásra" - mondta Elkind professzor. "Ez mindannyiunknak jó hír."