Kiderült, ennyi szívdobbanást élünk meg

Ehhez képest talán meglepő lesz, hogy ez a forma nem is emlékeztet az emberi szív valódi színére és formájára. Valamivel jobban hasonlít a szarvasmarha szívéhez - egyes feltételezések szerint innen terjedhetett volna el ez a forma az emberi szív-elképzelésekben még az ókorban.

A szív a legcsodálatosabb "szivattyú": szünet nélkül működik akár egy évszázadon át. Fotó: 123rf

Más szimbólumkutatók szerint viszont a szív nem magát a testrészt ábrázolja, hanem azokat a jelentéseket stilizálja, amelyeket hozzá kapcsoltak: az érzéseket, a szerelmet, a szenvedélyt. Van egy, a mediterrán tájakon őshonos növény, szív alakú levelekkel, amelyet az ókorban fogamzásgátlóként alkalmaztak - egyes kutatók pedig ebben látják a szívforma eredetijét.

Elképesztő paraméterek, bámulatos teljesítmény

Ez a viszonylag kisméretű szerv - tulajdonképpen egy izomcsomó, üregekkel és átjárókkal, belső elektromos vezérléssel - egészen fantasztikus teljesítményre képes, nem véletlen, hogy az emberi technikának csak a legutóbbi időben sikerült megközelítően lemásolni, műszívként működtetni ezt a "biotechnológiát".

A kezdetleges szív már a négyhetes magzatban elkezd verni. A szív a legcsodálatosabb "szivattyú": szünet nélkül működik akár egy évszázadon át, a magzati kortól a halálig, és percenként több liter vért pumpál a sok ezer kilométeres hosszúságú érhálózatba. Percenként átlagosan 72-szer húzódik össze és ernyed el, vagyis egy élet során több milliárd összehúzódásra képes: körülbelül 2,5 - 3 milliárd szívdobbanást élünk meg - de ennél jóval többre is képes a szív, ha az illető hosszú életet él.

Erős motor! A testünkben nagyjából 5,6 liter vér található, ezt a mennyiséget a szív percenként háromszor keringeti át a szervezetben.

Mivel a szívnek saját elektromos impulzusa van, a testtől elkülönítve is ver, ha megkapja a megfelelő oxigénellátást. Néha előfordul olyan fejlődési rendellenesség, hogy a szív nem bal, hanem jobb oldalon helyezkedik el, és extrém ritkán az is előfordul, hogy a testen kívülre kerül a szív a magzat fejlődése során - ezért fontos a rendszeres vizsgálat. Ez utóbbi a rendellenesség műtéti kezelése ritkán sikeres, az életet és a beavatkozást is nehezíti, hogy a legkisebb nyomás is végzetes lehet a gyermek rendellenes szíve számára.