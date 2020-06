Igaz, hogy a tea dehidratál?

Különösen akkor nem mindegy, hogy dehidratál-e a tea, ha sokat iszunk belőle. Vannak ugyanis olyan teák, amelyek koffeint tartalmaznak. A koffein természetes stimuláns, és a világ egyik legáltalánosabb ital- és ételösszetevője. Az elfogyasztás után a koffein a bélből a véráramba jut, és folytatja az útját a májba. Itt olyan összetevőkre bomlik, amelyek befolyásolják a szerveink működését.

Mennyi teát kell meginni a vizelethajtó hatás elérésééig? Fotó: GettyImages

A koffein például stimulálja az agyunkat, javítja a figyelmet, és csökkenti a fáradtságérzést. Másrészről meg vizelethajtó hatást fejt ki a vesékben. A vizelethajtó olyan anyag, amely arra serkenti a szervezetet, hogy több vizeletet termeljen. A koffein ezt úgy éri el, hogy serkenti a vesében a véráramot, és ez arra készteti ezt a szervünket, hogy több vizet válasszon ki.

Miért? Bizonyos teák koffeint tartalmaznak, és ebben vizelethajtó anyagok vannak, ami befolyásolhatja a hidratáltságunk szintjét. Ám koffein található a kávéban, a csokoládéban, az energiaitalokban és az üdítőitalokban is - nem csupán a tea a hibás.

Koffeintartalmú teák

A különböző teafajták eltérő mennyiségű koffeint tartalmaznak, ezért különféleképpen befolyásolják a hidratáltsági szintünket.

A fekete, a zöld, a fehér és az oolong típusú teákban van koffein. Ezeket a teákat a Camellia sinensis nevű növény leveléből állítják elő, és az ebből készített tea egy grammjában 16-19 milligramm koffein van.

Mivel egy átlagos csészényi tea 2 milligramm teafüvet tartalmaz, egy csésze (240 milliliter) teában 33-38 milligramm koffein van - a feketében és az oolongban van a legtöbb. Eszerint a teák koffeintartalma típusonként változik, van olyan is, amelynek egy csészényi (240 milliliter) mennyiségében akár 120 milligramm koffein is lehet. Érdemes azt is megjegyezni, hogy minél hosszabb ideig főzzük a teánkat, annál több koffein lehet benne. Tehát ha sokat iszunk belőle, akkor az már befolyásolja a hidratáltsági szintünket.

Gyógynövényteák

Az olyan gyógynövényteák, mint például a kamillatea, a borsmentatea vagy a csipkebogyótea a növények leveléből, szárából, virágából, magjából, gyökeréből és gyümölcséből készülnek.

A többi teafélével elletétben nincs bennük a Camellia sinensis nevű növény levele. Ezért ezeket a teákat technikailag inkább gyógynövényfőzetként tartják számon, semmint teaféleként. A gyógynövényteák általában koffeinmentesek, és nem valószínű, hogy a szervezetünk hidratáltságát bármennyire is befolyásolnák.

Nem valószínű, hogy dehidratál

A koffein vizelethajtó hatása ellenére a gyógynövényteák és a koffeintartalmú teák sem valószínű, hogy dehidratálnának. A jelentős vizelethajtó hatáshoz több mint 500 milligramm koffeint kellene elfogyasztanunk, ami 6-13 csésze teának felel meg. A kutatók arról számoltak be, hogy ha mérsékelt mennyiségű koffeines italt - például teát - fogyasztunk, az ugyanúgy hidratál, mint a víz.

Egy kutatásban 50 nagy kávéivó három egymás követő napon keresztül 800 milliliter kávét vagy ugyanennyi vizet ivott meg naponta. Összehasonlításképpen ez 1 100-2 400 milliliter teának felel meg. A kutatók nem figyeltek meg eltérést a hidratáltságot jelző értékekben a kávés és a vizes napok között.

Egy másik, kis kutatásban 21 egészséges férfi ivott meg 4 vagy 6 csésze (960-1 440 milliliter) fekete teát vagy ugyanennyi forralt vizet 12 órán keresztül. A kutatók ismét azt figyelték meg, hogy nincs különbség a vizeletprodukálásban vagy a hidratáltsági szintben a két italtól függően. Azt a következtetést vonták le, hogy a fekete tea ugyanannyira hidratál, mint a víz, ha legfeljebb 6 csészényit vagy annál kevesebbet iszunk meg naponta.

Továbbá egy 16 kutatást áttekintő tanulmányban azt jegyezték meg, hogy egy 300 milligrammos koffeinadag - vagy ennek megfelelő mennyiségű, 3,5-5 csészényi tea - egyszerre történő elfogyasztása után a vizelet mennyisége csak 109 milliliterrel nőtt meg a koffeinmentes italok fogyasztásához képest.

Így ha a teafogyasztás meg is növeli a vizelet mennyiségét, még akkor sem következik az, hogy több folyadékot veszítenénk, mint amennyit elfogyasztunk. Érdekességképpen a kutatók megjegyezték, hogy a koffeinnek még kevésbé számottevő a vizelethajtó hatása a férfiaknál és a szenvedélyes koffeinfogyasztóknál.

Összegzés

A teának - különösen, ha mértékletesen fogyasztjuk - valószínűtlen, hogy bármiféle, érzékelhető dehidratáló hatása lenne. Azonban, ha nagy mennyiségben isszuk a teát - tehát egyszerre több mint 8 csészével (1 920 milliliter) - akkor kis mértékben igenis dehidratáló hatása lehet.

Sokféle tea tartalmaz koffeint, azonban a legtöbb teában nagyon kevés koffein van. Ha normális mennyiséget iszunk - egyszerre kevesebbet mint 3,5-8 csészényit, akkor valószínűtlen, hogy bármiféle dehidratáló hatása lenne. Összességében a tea érdekes alternatívája lehet a tiszta víznek, hogy fedezzük a napi folyadékigényünket.