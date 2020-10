Hogyan támogassam a beteget hozzátartozóként?

Edukáljuk magunkat

A skizofrénia egy összetett mentális betegség, amit laikusként nehéz megérteni. Éppen ezért, ha kiderül egy hozzátartozónkról, hogy skizofréniában szenved, fontos, hogy ne ijedjünk meg, ne dőljünk be a betegségről terjedő rengeteg tévhitnek és félinformációnak. A kétségbeesés helyett kezdjük el magunkat képezni. Minél több valós információt szerzünk a betegségről, annál több segítséget tudunk nyújtani a betegnek.

Tűzzünk ki célokat

Fontos tudni, hogy ma már olyan jó kezelési lehetőségek léteznek, amelyek segítségével egy skizofrén beteg is teljes értékű életet élhet. Ez a teljes élet lebegjen célként a szemünk előtt. A teljes élet eléréséhez pedig első lépésként arra van szükség, hogy a beteg a számára felírt gyógyszereket rendszeresen szedje és részt vegyen az esetlegesen elrendelt pszichoterápiás foglalkozásokon.

Mindebben nekünk hozzátartozóknak az a feladatunk, hogy rendszeresen emlékeztessük családtagunkat, hogy mennyire fontos betartania az orvosi utasításokat, a nehéz időkben motiváljuk és tartsuk benne a lelket. Tudatosítanunk kell benne, hogyha nem tartja magát a kezelési tervhez, akkor az állapota romlani fog és egyre messzebb kerül majd a kívánt cél elérésétől.

Kövessük nyomon a hozzátartozónk állapotát

Ha tehetjük, rendszeresen kísérjük el szerettünket az orvosi vizsgálatokra. Merjünk kérdezni az orvostól, és nyugodtan jegyzeteljünk is ezen alkalmakkor. Az orvos-beteg találkozók során az is fontos, hogy mindig számoljunk be a beteg életében történt esetleges változásokról. Így például:

Mondjuk el, ha jelentkeztek nála új tünetek.

Számoljunk be arról is, ha az egészségi állapota - akár a skizofréniától függetlenül -

bármiben megváltozott.

bármiben megváltozott. Számoljunk be az esetlegesen bekövetkezett, stresszt okozó életmódbeli

változásokról.

változásokról. Mondjuk el, ha a beteg a gyógyszerei mellé szed valamilyen más gyógyszert, vitamint

vagy étrend-kiegészítőt.

Csatlakozzunk támogatói csoportokhoz

Amennyiben elérhető a közelünkben egy támogatói betegcsoport, mindenképpen érdemes meggyőzni szerettünket, hogy csatlakozzon hozzá. Ezekben a csoportokban az a jó, hogy a beteg hasonló élethelyzetben lévő emberekkel találkozhat, akikkel az ítélkezés veszélye nélkül megoszthatja érzéseit, tapasztalatait. Mindez nagy segítség lehet abban, hogy hozzátartozónk ne érezze magát egyedül. Ha pedig szükség van rá, kísérjük el a találkozókra, egy-egy ilyen eseményen ugyanis akár mi is támogatást kaphatunk hasonló cipőben járó családoktól.

Tanuljunk stresszkezelési technikákat

A jóga, a tai chi és a meditáció segít, hogy a mindennapokban nyugodtabbak legyünk és könnyebben megküzdhessünk a stresszes helyzetekkel. Érdemes a betegnek és nekünk hozzátartozóknak is rendszeresen gyakorolni valamelyik technikát.

A skizofrén beteg gyógyulásában a családnak is fontos szerep jut. Fotó: 123rf

Tanuljunk meg megfelelően reagálni a tünetekre

Egy skizofréniával élő betegnek hallucinációi és téveszméi lehetnek. Magyarán olyan dolgokat hallhat és láthat, amelyek valójában nincsenek, valamint olyan összefüggésekhez és tényeknek ellentmondó elgondolásokhoz ragaszkodhat, amelyek csak az ő fejében léteznek. Fontos tudni, hogy egy éppen hallucinációktól, téveszméktől szenvedő betegen nem segít, ha

kategorikusan elzárkózva tőle, csak azt hajtogatjuk, hogy amiket lát, hall, érez, az nem a

valóság.

Az ellenkezés helyett legyünk megértőek, kedvesek és támogatóak. Próbáljuk megnyugtatni és mondjuk el neki, hogy valójában mindannyian a saját szemünk és értelmezésünk szerint látjuk a világot.

Ha azonban úgy érezzük, hogy nem tudjuk kezelni a beteg hallucinációját, hívjuk fel a 112-es segélyhívót, ám fontos, hogy várakozás közben se vitatkozzunk, kiabáljunk a beteggel, valamint akarata ellenére ne próbáljuk meg bezárni, vagy akár megérinteni. Továbbá ilyenkor próbáljuk meg kerülni a közvetlen szemkontaktust, ezt ugyanis akár fenyegetésnek is érezheti.

Gyorsan reagáljunk

Ha a hozzátartozónknak éppen pszichotikus epizódja van, amikor is a hallucinációk és a

téveszmék rendkívül erőteljesen jelentkezhetnek, fontos, hogy gyorsan felmérjük a helyzetet

és megtegyük a szükséges intézkedést. Ha úgy érezzük, hogy a nem tudjuk kezelni a

szituációt, mindenféleképpen hívjuk minél előbb a 112-őt. Ha a szerettünk öngyilkossággal fenyegetőzik, semmiféleképpen ne hagyjuk magára, és ha viselkedése veszélyessé válik, minél előbb tárcsázzuk a segélyhívót.

Ismerjük fel az öngyilkossági hajlam jeleit

A legtöbb skizofrén beteg ártalmatlan a környezetére - sokkal inkább hajlamosak arra, hogy saját magukban kárt okozzanak. Ez azt jelenti, hogy vannak betegek, akik megpróbálkozhatnak akár az öngyilkossággal is. A tragédia elkerülése végett fontos komolyan vennünk minden olyan jelet, akár utalást vagy fenyegetőzést, amely azt jelezheti, hogy a szerettünk ártani akar magának. Ha bármi gyanúsat észlelünk, azonnal forduljunk a beteg orvosához.

Tartsuk vele a kapcsolatot

Ha egy skizofrén beteg egyedül érzi magát, felerősödhetnek benne az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok. Éppen ezért, ha a szerettünk nem velünk lakik, esetleg nagy a távolság közöttünk, sokat segíthet, ha rendszeresen tartjuk vele a kapcsolatot - akár telefonon vagy e-mailen. Éreztessük vele, hogy nincs egyedül, hogy gondolunk rá és számíthat ránk, ha baj van.

Magunkról is gondoskodjunk

Egy skizofrén beteg hozzátartozójaként rendkívül kimerítők lehetnek a mindennapjaink, ezért rendkívül fontos, hogy szánjunk magunkra is időt, hogy figyeljünk oda a saját fizikai és lelki egészségünkre. Ha úgy érezzük, hogy mentálisan nem tudunk megbirkózni ezzel az élethelyzettel, mindenféleképpen kérjünk segítséget - akár a családunktól, akár szakemberektől.

Forrás: WebMD