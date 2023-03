Így enyhítheti egy kutya a poszttraumás stressz tüneteit

Veterán katonák mentális egészségét vizsgálva kiderült: a hagyományos terápiás eljárások mellett alkalmazott segítőkutyákkal hatékonyan kezelhető a poszttraumás stressz – számolt be egy új ausztrál tanulmányról a Science Daily. A Dél-Ausztráliai Egyetem, az Adelaide-i Egyetem és a Military and Emergency Services Health Australia kutatói szerint a veteránok csaknem 90 százaléka számolt be javulásról a poszttraumás stressz, a depresszió és a szorongás terén egy évvel azután, hogy segítőkutyát kaptak maguk mellé. Az International Journal of Environmental Research and Public Health című folyóiratban megjelenő tanulmány szerint ez volt az első vizsgálat Ausztráliában, amely önbevallásos mérések, klinikai értékelések és a veteránokkal folytatott személyes interjúk segítségével vizsgálta a segítőkutyák mentális betegek életében betöltött szerepét.

Az eredmények egyértelműen bizonyítják az ember és az állatok közötti kapcsolatok erejét. Fotó: Getty Images

Képesek megváltoztatni az ember életét

A vizsgálatban részt vevő Melissa Sherman pszichológia mesterszakos hallgató szerint az eredmények egyértelműen bizonyítják az ember és az állatok közötti kapcsolatok erejét. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a poszttraumás stressz kezelésére a hazatért veteránok körében a meglévő kezelések nem ideálisak, magas a lemorzsolódási arány a kezelések során. Ez a tanulmány egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a segítőkutyák kulcsszerepet játszhatnak a veteránok poszttraumás stresszből és más rossz mentális egészségi állapotokból való felépülésében, támogatva a meglévő kezeléseket.

A veterán katonák 46 százaléka tapasztal mentális egészségügyi problémákat, beleértve az öngyilkossági gondolatokat, a szorongást és a depressziót. Közel negyedüknél diagnosztizálnak poszttraumás stresszt életük során. A Dél-Ausztráliai Egyetem és az Adelaide-i Egyetem adjunktusa, Miranda Van Hooff szerint a tanulmányból kiderült: a segítőkutyák képesek megváltoztatni az emberek életét, hiszen állandó társakként segítenek növelni a hazatért veteránok szociális interakcióit. Sok veterán számára a segítőkutya életcélt adott – emelte ki a professzor.

"A kutyámmal már minden egyes napom egy kaland"

A veteránok arról számoltak be, hogy kutyájuk segített visszanyerni az életüket, függetlenséget adott nekik és módot arra, hogy kezeljék mentális egészségi problémáikat, ingadozó érzelmeiket. Az egyik veterán arról számolt be, hogy sok éven át visszahúzódó volt, amíg meg nem kapta a segítőkutyáját, most viszont már minden napja egy kaland. A legtöbb résztvevőnél számottevően csökkentek a depresszió, a szorongás és a poszttraumás stressz tünetei.

