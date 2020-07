A stressz így hat a testünkre

Kimerültek leszünk tőle

Nem csak azért, mert a szorongástól nem tudunk aludni éjjelente. A stresszelés hatására felborulhat a testünkben a kortizol nevű stresszhormon termelődésének egyensúlya, és emiatt is folyamatosan fáradtnak érezhetjük magunkat. Jó hír, hogy ha hetente legalább három órát sportolunk, akkor könnyebb megőrizni, illetve helyre billenteni a hormon egyensúlyát.

Bezavar a libidónkba

Ha valahol egész máshol jár az eszünk, eleve nehéz "hangulatba kerülni", és a stressz emellett az ösztrogénháztartást is felboríthatja, ami komoly csökkenést eredményezhet a libidóban. Ilyenkor próbáljunk meg a lehető legegészségesebben táplálkozni, és minél kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasztani.

A stressz a bőrünknek sem tesz jót

Székrekedést okozhat

A stressz a pajzsmirigy hormonjait is összezavarhatja, ettől pedig felborulhat az emésztésünk és az anyagcserénk, ami krónikus székrekedéshez is vezethet. Ilyenkor igyunk sok folyadékot, és figyeljünk oda, hogy minél több rostban gazdag ételt együnk - végső esetben vegyünk csak be hashajtót.

Csúnya lesz tőle a bőrünk

Aknék, pattanások jelenhetnek meg az arcunkon, ha gyakran vagyunk feszültek - ez is felborult hormonháztartás eredménye. A stressz emellett az immunrendszert is gyengíti, ezért könnyebben kaphatunk el bőrfertőzéseket, illetve ekcémásak is lehetünk tőle.

8 mód, ahogy a stressz kikészít minket A tudósok egyre többet és többet tudnak meg arról, hogy a stressznek milyen hatása van az egészségre. Ma már világos, hogy nemcsak a mentális, hanem a fizikai egészségben is kár keletkezik akár az akut, akár a krónikus stressz hatására.

Romolhat a memóriánk

A traumás stressz (a halálfélelem, vagy afélelemattól, hogy elvesztünk valakit, akit szeretünk,) erősen hat a hippokampuszra - az agynak ebben a részében tároljuk az emlékeket. Nemcsak már meglévő emlékeink sérülhetnek, hanem az is megeshet, hogy az új dolgokat egyszerűen nem tárolja az agyunk.

Forrás: womenshealthmag.com