7 napi rituálé az önbizalom növeléséhez

Az önbizalomhiány rengeteg ember számára okozhat nehézségeket a hétköznapokban. Az önmagunkba és képességeinkbe vetett hit hiánya mind a munkahelyünkön, mind pedig a magánéletünkben gátolhatja a fejlődést és előrelépést. A sorozatos kudarcok pedig csak további feszültséget és önbizalomhiányt eredményezhetnek, így kialakítva egy olyan ördögi kört, amiből egyre nehezebb lesz kitörni.

Hogyha azonban egészséges önbecsüléssel rendelkezünk, nagyobb valószínűséggel tekintünk pozitívan az életre, reális célokat tűzünk ki magunk elé, és hiszünk abban, hogy képesek vagyunk elérni azokat. Lehetővé teszi számunkra, hogy helyesen mérjük fel a saját határainkat, olyan döntéseket hozzunk, amelyek összhangban állnak értékeinkkel, és egészséges kapcsolatokat tartsunk fenn a környezetünkkel. A Psychology Today cikkében John Kim terapeuta osztott meg hét, a mindennapok során is könnyen elvégezhető rituálét, ami segíthet helyreállítani a megtépázott önbecsülésünket.

Adj hálát minden reggel

Hiába gondolod egy nehezebb időszakodban úgy, hogy semmit sem értél el az életben, és semmi sem okozhat számodra örömöt, ez valószínűleg nincs így. Kezdjük a napunkat azzal, hogy felírunk egy papírra öt olyan dolgot, amire büszkék lehetünk, vagy amire hálával gondolhatunk. Nem kell rögtön olyan nagy dolgokra gondolni, egy munkahelyen sikerrel elvégzett feladat, egy kellemes délutáni program leszervezése, vagy egy kimerítő edzés teljesítése is felkerülhet erre a reggeli listára. Ez az összegzés segíthet abban, hogy az életed pozitív aspektusai is a látóteredbe kerülhessenek, és elismeréssel tölthetnek el, ha a személyes sikereidről ilyen módon is megemlékezel.

A megfelelő önbizalom a munkában és magánéletben is fontos lehet. Fotó: Getty Images

Száműzd a szorongást kiváltó gondolatokat

Ritkán fordítunk időt arra, hogy igazán elmélyedjünk önmagunkban és a gondolatainkban, emiatt azonban sokszor a saját vágyainkkal, érzéseinkkel sem tudunk szembesülni. Keress egy csendes zugot a lakásban, vonulj oda vissza néhány percre, csukd be a szemed és próbáld elcsendesíteni az elmédet. Ez a gyakorlat nemcsak a stressz levezetésére szolgálhat, de segíthet elengedni olyan gondolatokat is, amelyek mérgezik a tudatodat a mindennapok során.

Gyűjtsd a pozitív megerősítéseket

Nem csak a sikereket érdemes listázni, de azokat az elismeréseket is összegyűjtheted, amelyeket másoktól zsebeltél be. Sok ilyen kedves megjegyzés talán elszállt a füled mellett, és nem is tulajdonítottál nekik nagy jelentőséget, mégis felhívhatják a figyelmet arra, hogy értékelik a munkádat, nagyra tartanak a környezetedben élők.

Írj naplót

A naplóírásra sokan hajlamosak gyerekkori hóbortként tekinteni, pedig a mindennapi események és érzések dokumentálása felnőttként is segíthet abban, hogy megismerd önmagad és visszakövethesd, mennyit változtál az évek során. Az önfejlesztésben is fontos szerepe lehet annak, ha az érzéseidet rögzíted időnként, emellett a naplóírás egyes kutatások szerint s stressz levezetésében is segíthet.

Sportolj

A test és a lélek egészségéhez is elengedhetetlen a rendszeres sportolás. A mozgás önmagában is stresszcsökkentő hatású, a sportosabb, fittebb külső pedig tovább növelheti az önértékelésünket. Keressünk egy olyan mozgásforát, amit szívesen űzünk, hiszen csak így tehetjük azt hosszú távon is a mindennapjaink részévé.

Jutalmazd meg magad

Gondold át, hogy napközben milyen sikert értél el, majd jutalmazd meg magad érte. Ez esetben sem kell hatalmas dolgokra gondolni, már egy masszázs, egy lazító fürdő vagy egy finom sütemény az egyik kedvelt cukrászdában is segíthet abban, hogy értékeld a saját teljesítményedet. A jutalom pedig tudatosíthatja, hogy hasznos dolgokat tettél ezen a napon is, amiért méltán jár az elismerés.