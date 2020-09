Koronavírus: veszélyben az evészavarral küzdők

Egy frissen publikált olasz kutatás szerint a koronavírus-járvány teremtette helyzet miatt rosszabbodott az evészavarral küzdő nők állapota.

Összességében elmondható, hogy a Firenzei Egyetem tanulmánya - hasonlóan más, a koronavírus-járvány mentális egészségre gyakorolt hatásait vizsgáló kutatáshoz - rávilágított, hogy a pandémia a sérülékeny csoportok számára különösen veszélyes . Az evészavarral vagy arra utaló tünetekkel küzdőknek kiemelten fontos, hogy kapcsolatban maradjanak szakemberekkel, még akkor is, ha a személyes találkozás nem megoldható. Aki pedig egyelőre nem kap kezelést, de úgy érzi, állapota alapján szüksége lenne rá, minél hamarabb kérjen segítséget.

A szakemberek azt is megállapították, hogy azok az evészavaros nők, akik nagyfokú félelemmel küzdöttek a karantén idején, hajlamosabbak voltak túlenni magukat . A túlevést egyébként nemcsak az érzelmi stressz generálja, hanem az élelmiszer-bizonytalanság is, így az érintetteknek valószínűleg az sem tett jót, hogy akkoriban folyamatosan érkeztek hírek a kifosztott boltokról, létszükségletű élelmiszerek hiányáról. Ugyancsak ronthatta a panaszaikat, hogy a kijárási korlátozások alatt a közösségi médiában - amelyet egyébként sokkal többet használtak az emberek - szinte csak olyan tanácsokat lehetett olvasni, hogyan őrizzük meg alakunkat a bezártság idején, hogyan ne hízzunk el.

A kutatás során 74 nő - akiknek életkora 18-tól 60-ig terjedt - mindennapjait követték nyomon; mindegyikőjük anorexia vagy bulimia miatt kapott kezelést , illetve a korlátozások idején már hónapok óta részt vettek egy hosszú távú vizsgálatban is, amely a terápia hatásait vizsgálta. A szakemberek az összehasonlítás végett létrehoztak egy 97, hasonló korú nőből álló kontrollcsoportot is, akik közül senki sem szenvedett korábban evészavarban , és a kijárási korlátozás alatt sem részesültek pszichoterápiában.

A járvány első, tavaszi hulláma alatt Olaszország egyike volt azon államoknak, amelyeket különösen keményen sújtott a vírus, rengeteg volt a fertőzött és a halálos áldozat. Hogy megpróbálják megvédeni az embereket, márciusban szigorú szabályokat vezettek be, ezek egyike volt a kijárási korlátozás.

Tavaly decemberi kitörése óta tartja lázban a világot a koronavírus-járvány, amelynek mentális egészségre gyakorolt negatív hatásai most már egyre tisztábban látszanak . Számos eredmény igazolta például, hogy a helyzet okozta stressz, gyász, izoláció és gazdasági károk nyomán egyre több embert érint a szorongás és a depresszió. A Firenzei Egyetem frissen megjelent kutatása is aggasztó eredményre jutott a témával kapcsolatban - írja a Psychology Today . A szakemberek rámutattak, hogy a kórokozó terjedésének lassítása végett hozott intézkedések miatt az anorexiával, bulimiával kezeltek állapota szignifikánsan romlott.

Nemrég gyógyultam ki az étkezési zavarból, és alultápláltról normál súlyra híztam. Amikor nagyon sovány voltam, szinte semmi mellem nem volt. Most növekedni kezdtek, de az egyik látványosan nagyobb, mint a másik. Lehetséges, hogy az anorexia miatt most, 18 évesen még nőnek a melleim? És ha igen, az egyik utoléri-e a másik méretét? Köszönöm előre is a választ!

Tisztelt Asszonyom! Természetesen lehet. Sőt az is, hogy az egyik nagyobb - rendszerint a bal. Teljesen szimmetrikus sohasem lesz, de legtöbbször ezt Önön kívül más nem fogja észlelni. Tisztelettel: dr. Elek Csaba