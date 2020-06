Antipszichotikum lett a 2019-es év gyógyszere

A cariprazine egy magyar fejlesztésű originális atípusos antipszichotikum, amely az Egyesült Államokban Vraylar márkanév alatt 2015-ben kapott forgalombahozatali engedélyt skizofrénia és I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok kezelésére, 2019-ben pedig bipoláris depresszió kezelésére. Az európai unió 28 tagállamára érvényes törzskönyvi engedélyt Reagila márkanéven 2017-ben kapta meg a skizofrénia kezelésére.

A díjat dr. Ferdinandy Péter adta át Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnökének.

Az Év Gyógyszere díjról Az Év Gyógyszere díjat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság alapította 1997-ben azzal a szándékkal, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg. Az Év Gyógyszere pályázati kiírásra Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek jelentkezhetnek olyan gyógyszerkészítménnyel, amely az Európai Unióban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik.

A molekulát a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratories-zal (később Actavis, Allergan, majd Abbvie) közösen fejlesztették tovább. A 2016 márciusi egyesült államokbeli piaci bevezetés óta több mint 320 ezer beteget kezeltek vele, illetve több mint 2 millió alkalommal írták fel az USA-ban. Az antipszichotikum világszerte már 26 országban elérhető, közülük 21-ben - így Magyarországon is - ártámogatással. A Richter az elmúlt időszakban is számos licenszmegállapodást kötött helyi partnerekkel, aminek köszönhetően a cariprazine a világ legjelentősebb piacain is elérhetővé válik. Az MFT vezetősége által felkért bírálóbizottság a gyógyszert elsősorban különleges hatásmódja és hazai kutatásfejlesztési hozzáadott értéke miatt javasolta Az Év Gyógyszere 2019 címre.

Nem először díjazták a cariprazine-t

Dr. Ferdinandy Péter, az MFT elnöke, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese a Semmelweis Egyetemen tarott díjátadón kiemelte: "a cariprazine egy olyan egyedi hatásspektrummal rendelkező szer, amelynek hatékonyságát nemcsak a skizofrénia pozitív és negatív tüneteinek kezelésében, hanem a bipoláris betegség akut mániás, akut depressziós és akut kevert epizódjainak terápiájában is igazolták a klinikai vizsgálatok, valamint mellékhatásspektruma is igen kedvező. Hosszú évek óta a cariprazine az első valóban magyar gyógyszer, amelynek felfedezése és fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt. kutatóihoz kötődik. A készítmény néhány év alatt világszerte bekerült a betegellátási gyakorlatba, várhatóan nagy jövő előtt áll és joggal érdemelte ki hazánkban Az Év Gyógyszere kitüntető címet."

"Úgy gondolom, ez a díj is jól mutatja, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a mindenkori kutatás-fejlesztési tevékenységre, melynek során egyedülállóan magas szellemi hozzáadott értéket teremthetünk az ország számára, ami a versenyképesség megtartásának és növelésének egyik meghatározó eleme. A cariprazine sikere túlmutat a Richteren, a magyar gyógyszeripar és orvostudomány szempontjából is történelmi jelentőségű, hiszen ez az első olyan magyar fejlesztésű originális készítmény, amely az Egyesült Államok piacán bevezetésre kerülhetett" - fogalmazott a díj átvételekor Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke. "Nagy öröm számunkra, hogy 2018 októbere óta a magyar betegek számára is ártámogatással elérhetővé vált cégünk egyedülálló gyógyszere, amely 18 év kutató- és fejlesztő munkájának gyümölcse" - tette hozzá.

A készítmény sikerét már korábban is rangos elismerések igazolták: 2018 márciusában a Magyar Innovációs Alapítvány Innovációs Nagydíjban részesítette a Richter Gedeon Nyrt-t, 2019 őszén pedig a Reagilának ítélték a szakellátás kategóriában a Galenus von Pergamon Díjat, amelyet a farmakológia nem hivatalos Nobel-díjának tartanak Németországban.