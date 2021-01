Kiderült, mennyire működik a netes társkeresés

A koronavírus miatti korlátozások az ismerkedést, párkeresést is jócskán megnehezítették. Az otthoni munkavégzés, illetve az esti kijárási tilalom miatt sokan napokig ki sem mozdulnak a lakásból, a vendéglátóhelyek lezárása pedig tovább szűkíti a lehetőségét annak, hogy véletlenül belefussunk a jövendőbeli párunkba. Nem csoda hát, hogy az utóbbi hónapokban az online párkereső alkalmazásokra is egyre többen regisztrálnak, ezeken keresztül ugyanis még a négy fal között is párkeresők tucatjaival vehetjük fel a kapcsolatot. De mennyire tartósak az online szövődött szerelmek? Egy nemrég végzett kutatás ennek próbált utánajárni.

Az interneten is meglelhetjük a szerelmet

A népszerű párkereső applikációkról sokan gondolják, hogy azokra csupán egyéjszakás kalandot keresők regisztrálnak. Valójában azonban egyre több olyan ember is az online ismerkedést választja, aki komoly kapcsolatot keres. A Genfi Egyetem kutatásának vezetője, dr. Gina Potarca szerint ugyanakkor nincs számottevő különbség az internetes applikációkon, illetve a munkahelyen vagy szórakozóhelyen megismerkedett párok boldogsága és kapcsolatuk tartóssága között.

Az internetes applikációk segítségével is rátalálhatunk a szerelemre. Fotó: Getty Images

Az egyetem 3245 svájci állampolgár megkérdezésével próbálta az online és offline ismerkedést összehasonlítani. Az eredmények szerint a netes ismerkedés során kevésbé hangsúlyosak a társadalmi különbségek, nagyobb arányban találnak itt egymásra eltérő iskolai végzettségű emberek. Erre persze az is magyarázatot adhat, hogy míg az appokat különféle korú és végzettségű emberek használják, addig a munkahelyen nagyrészt hasonló státuszú emberekkel ismerkedhetünk meg, sokszor pedig a szórakozóhelyeken is eszerint kezdeményezünk.

A kutatás azt is megállapította, hogy az interneten ismerkedő nők nagyobb arányban szeretnének gyereket vállalni, mint azok, akik az applikációk helyett a való életben keresik a párjukat. A párkapcsolatok sikerét azonban nem befolyásolja számottevően az, hogy hol és hogyan ismerték meg egymást a felek - állítja a tanulmány.