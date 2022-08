Szexuális tartalmú fényképek vagy videók internetes közzététele a felvételeken szereplő személy beleegyezése nélkül – így definiálja a nem konszenzusos pornográfia fogalmát a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE). Ennek leggyakoribb formája az úgynevezett bosszúpornó, amikor az áldozatok egy expartnere követi el a támadást, visszaélve a korábbi párkapcsolat idején született felvételekkel – és így egykori kedvese bizalmával. Az elkövetők célja általában, hogy így torolják meg a szakítást, nyilvánosan megszégyenítve és megalázva az áldozatot.

Megdöbbentő, mennyi magyar nőt bántalmaz a párja.

Egy 2019 márciusa és májusa között lefolytatott brit felmérés szerint a felnőtt áldozatok közel háromnegyede nő, egynegyede pedig férfi. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy ez utóbbi esetekben gyakrabban fordult elő motivációs tényezőként a zsarolás anyagi haszonszerzés céljából, mint az érzelmi indíttatású bosszú. Jellemzően a közösségi média chatszolgáltatásaiban csaltak ki bűnözők meztelen képeket az érintettektől, akiktől aztán pénzt követeltek annak terhe mellett, hogy máskülönben nyilvánosan közzéteszik a róluk készült felvételeket ismerőseik, családtagjaik, munkatársaik körében. A női áldozatok kapcsán viszont szinte kizárólag az abúzus volt az elkövetők, főként férfi expartnerek célja.

"Az életem többé már nem lehet a régi"

Hogy mekkora kárt okozhat egy nő életében, amennyiben őt ábrázoló meztelen képek, esetleg szexvideók kerülnek fel akarata ellenére az internetre, jól szemlélteti annak a brit asszonynak az esete, aki tavaly szeptemberben anonim módon, de őszintén mesélt kálváriájáról a The Guardian hasábjain. A cikkben csak Ruth Kingnek nevezett, 30-as évei végén járó, kisgyermekes édesanya megpróbáltatásai négy évvel korábban kezdődtek, amikor egy barátnője azzal hívta fel, hogy aggasztó videófelvételeket látott róla az interneten. "Azt mondta, a helyi gyárban, ahol a férje is dolgozott akkor, az összes dolgozó látta a rólam készült pornográf videókat. Az első reakcióm az volt, hogy elhánytam magam ijedtemben. Éppen édesapámmal dolgoztam, aki egyébként egy régi vágású ember, így aztán nem is árultam el neki semmit abból, ami történt. Szóltam, hogy nem érzem jól magam, majd hazamentem" – emlékezett vissza Ruth.

A bosszúpornó egy csapásra teljesen tönkre teheti az áldozatok életét. Fotó: Getty Images

Története onnan indult, amikor a nő egy időben különvált a férjétől, és kilenc hónapig egy másik férfivel élt együtt. Elmondása szerint új párja kezdetben teljesen levette a lábáról, és így még arra is hajlandó volt, hogy elkészítsen néhány olyan videót a kérésére, amelyet magától eszébe sem jutott volna. Később aztán a kapcsolat hamar megromlott, kiderült ugyanis, hogy partnere egy erőszakos, irányításmániás ember, és egyszer még fojtogatta is a nőt. Egyik este éppen tévét néztek, amikor a férfi váratlanul elővett egy memóriakártyát, amiről elindította a Ruth által készített videókat. "Egészen nyugodt volt, amint közölte, mekkora kárt tud nekem okozni, ha elhagyom őt. De akkor már tudtam, hogy mindenképpen ki kell szállnom, mert az életem volt veszélyben." Amint Ruth szakított agresszív párjával, és visszament a férjéhez, egyre több fenyegető üzenetet kapott. Végül pedig az expartner tényleg közzétett hét felvételt különböző pornóoldalakon.

"A videók alatti hozzászólások gusztustalanok voltak. Vadidegen férfiak fejtegették, mit csinálnának velem legszívesebben" – mesélte az áldozat, hozzátéve, hogy ráadásul vidéken él, egy olyan kicsi közösségben, ahol mindenki ismer szinte mindenkit. Ruth azonnal értesítette a rendőrséget, illetve a Revenge Porn Helpline segítő szervezet segített számára a felvételek eltávolíttatásában, azok azonban más címmel újból és újból felbukkantak a videómegosztó oldalakon. "Mindenki látta a videókat. Két évvel később egy idősebb férfi, akit egész addigi életemben ismertem, egyszer csak becsöngetett hozzám, és amikor ajtót nyitottam, azt mondta, szeretné közelebbről is megnézni, hogyan nézek ki. Hirtelen elakadt a szavam, olyan voltam, mint egy félős nyúl" – árulta el Ruth, aki később öngyilkosságot is megkísérelt elkövetni, de szerencsésen megúszta, kórházban kötött ki. "Utólag már nagyon önző dolognak tűnik, amit tettem, de egyszerűen nem tudtam megbirkózni a helyzettel. Sosem lesz vége, nem lehet belőle kimenekülni, mert az internet mindenhol ott van a világban. Az életem többé már nem lehet a régi. Ez egy igazi gyötrelem a léleknek."

Egyre inkább normalitás, hogy a szexet rögzíteni kell

"Ami az internetre egyszer felkerült, az ott is marad. Ha egy nőről szexuális tartalmú képeket, videókat töltenek fel, akkor ez valószínűleg élete végéig el fogja kísérni. Arról nem is beszélve, hogy mindez mennyire megalázó, tekintve, hogy milyen sok fogyasztó látja, keresi ezeket a tartalmakat" – mutatott rá Halász Sári feminista, pornóellenes aktivista, aki tanácsadóként erőszakáldozatoknak nyújt segítséget traumájuk feldolgozásában. "Gondoljunk csak bele, milyen szörnyű a tudat az áldozat számára, hogy élete legkiszolgáltatottabb pillanataiban kontrollálhatatlanul sok idegen talál alapot az önkielégítéshez. Teljesen ki van ebben szolgáltatva a világnak, ami el is vékonyítja a határt közte és a világ között, egy borzasztóan sérülékeny állapotot előidézve nála." Hozzátette, a bosszúpornó jelenségének elharapódzásában hangsúlyosan tetten érhetők kulturális behatások, még ha ez általában nem is feltétlenül tudatosul sem a későbbi áldozatokban, sem az elkövetőkben.

"Életünk minden területén egyre nehezebb kikerülni a kamerák jelenlétét. Ugye, sokszor viccelődnek azzal emberek, hogy egyes dolgok szinte meg sem történtek addig, amíg nem készült róluk kép, és azt meg nem osztottuk valamilyen platformon. Mindehhez pedig erősen hozzákapcsolódik, hogy a pornográfiaipar agresszív terjeszkedésével egyre természetesebbé válik, hogy a szexuális aktusokat is rögzíteni kell. Szilárd tény, hogy a férfiak többsége pornófogyasztó, így nem csoda, hogy mára a szexualitás, illetve a szexuális ízlés alapvető elemévé vált, hogy a szexről valamilyen felvétel készüljön. Egyszerűen ez válik a konvencionálisan szexivé. Csakhogy a kölcsönös örömszerzésen, illetve egymás iránti pozitív érzéseket megtestesítő szexuális élettől egyre távolabb kerülnek azok a tartalmak, amelyeket a pornográfiaipar megjelenít. A nőkön pedig hatalmas a nyomás, hogy ennek a képnek megfeleljenek. Sok olyan nővel beszélgettem már, akik saját bevallásuk szerint kifejezetten azzal a céllal néznek pornót, hogy elleshessék belőle, mi kell ahhoz, hogy fenntartsák a partnerük érdeklődését. Mondhatni, a szeretkezés már kevés, utánozni kell a pornóban megjelenő extrém és erőszakos aktusokat" – fogalmazott a szakember. Mint mondja, nincs ebben semmi titok, viszont a pornóipar tevékenysége révén egyre inkább normalitássá válik, és így a legtöbben észre sem veszik, hogy ilyen irányú vágyaik valójában külső behatásra alakulnak ki, nem pedig saját magukból erednek.

A szex képi rögzítése egyre inkább a szexualitás elfogadott részévé válik. Fotó: Getty Images

Természetesen az éremnek ez esetben is két oldala van. Egyfelől beszélhetünk a női oldalról, azaz a későbbi áldozatokról, akik partnerük – pontosabban a közkeletű férfiminta – vélt igényeit kiszolgálva beadják a derekukat a felvételek elkészültéhez, mint ahogy az Ruth történetében is olvasható. Másfelől viszont talán érdemesebb megvizsgálni azt a kérdést, hogy vajon mi késztethet arra egy elhagyott férfit, hogy ennyire alattomos módon megpróbálja tönkretenni annak az embernek az életét, akit egyébként szeret, és aki megbízott benne. "Abba érdemes belegondolni, hogy milyen elképesztő jogosultságérzet kellhet ehhez. Voltaképpen mellékes ugyanis, hogy az illető férfi fél, esetleg szomorú, vagy bármilyen más hasonló érzelem uralkodik el benne, hiszen semmilyen érzelem nem jogosít fel arra, hogy emiatt korlátozzunk, megalázzunk egy másik embert. Általánosságban elmondható, hogy a nők a visszautasításra szégyennel reagálnak, a férfiak pedig dühvel. Ennek oka részben, hogy a férfiak számára szinte majdnem csak a haragot engedi meg a társadalom által elvárt szerepük , hiszen minden más érzelem gyengeséget mutatna. Mindebből aztán következik az a gondolat, amely akár még a popkultúrában is megjelenik, hogy ha nem lehet az enyém, akkor ne legyen senki másé sem. Nem engedi meg a férfi, hogy elhagyják őt, és ha a nő mégis megpróbálja, akkor úgy véli, azt joga van megbüntetni" – magyarázta Halász Sári. Kitért rá, a párkapcsolati erőszakra általánosságban is jellemző, hogy a bántalmazott nők akkor kerülnek a legnagyobb veszélybe, miután bejelentik, hogy ki akarnak lépni a kapcsolatból. A bosszúpornó ennek egy ékes példája.

Jogilag nehezen megfogható a bosszúpornó

"Az elkövetők tisztában vannak azzal, hogy senki sem állítja meg őket. Általánosságban a nők elleni erőszak, visszaélés elkövetőit a hazai jogalkalmazás rendkívül enyhén szankcionálja. Ez egy össztársadalmi probléma" – hangsúlyozta dr. Asztalos Dóra ügyvéd, a zalaegerszegi dr. Asztalos Dóra Ügyvédi Iroda vezetője. Kifejtette, a probléma visszaszorítását nagyban segítené, ha széles körben elterjedne az az Egyesült Királyságban a világon elsőként bevezetett jogi gyakorlat, amely értelmében a jogszabályi keret külön meghatározza a bosszúpornó fogalmát, egyben az elkövetőket akár kétéves szabadságvesztéssel bünteti. Ezzel szemben például a magyar jog nem ismer olyan tényállást, hogy bosszúpornó. Az áldozatok jelenleg zsarolás, személyes adattal való visszaélés, zaklatás, esetleg szexuális kényszerítés vagy rágalmazás, kiskorú bántalmazott esetén pedig gyermekpornográfia miatt tehetnek feljelentést a rendőrségen. A szakember ugyanakkor elmondta, nem tud olyan hazai esetről, amikor az elkövető letöltendő büntetést kapott volna. Sokkal inkább az a jellemző, hogy próbára bocsátás vagy pénzbüntetés az ítélet, ami összességében csekély visszatartó erővel bír.

Hozzátette, a magyar jog csupán a kiskorúakat védi kellőképpen. Amennyiben a sértett 18 éven aluli, úgy sokkal valószínűbb, hogy az elkövető szigorú büntetést, így akár 5 éven felüli szabadságvesztést kapjon. "Ezekben az esetekben a törvények jobban védik a 18 éven aluliak jogait, mint a felnőttekét, hiszen ilyenkor fokozottan értékelik az életkort, illetve a függőségi helyzetet" – magyarázta dr. Asztalos Dóra, aki szerint felnőttek esetében már nem egy komolyan vett bűncselekmény a bosszúpornó, dacára annak, hogy súlyos károkat okozhat az érintettek életében. Valójában nem ritka, hogy az áldozatok feljelentést sem mernek tenni, mert tartanak attól, hogy a felvételeken hány rendőr és ügyész fog csámcsogni, esetleg hányan fogják még őket is hibáztatni a történtekért.

Ráadásul nemcsak az elkövetők szankcionálása nehéz kérdés, hanem az internetre felkerült pornográf tartalmak eltüntetése is. A weboldalak üzemeltetőit elméletben lehetséges arra kötelezni, hogy töröljék a jogsértő tartalmakat, sőt, az ügyvéd tapasztalatai alapján általában jól is reagálnak az ilyen jellegű megkeresésekre. Ezzel együtt akad példa az ellenkezőjére is. "Előfordult már, hogy a megkeresést – screenshot formájában – egy az egyben feltették a tartalom mellé, ezzel is még jobban megszégyenítve az áldozatot, miközben persze a problémás kép sem került le az oldalról" – árulta el dr. Asztalos Dóra. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy sokak számára inkább az jelent problémát, hogy a leszedetett felvételek hamarosan újra visszakerülnek egy másik felhasználónéven, esetleg egy másik oldalra, köszönhetően akár azoknak az ingyenes szoftvereknek, amelyek segítségével könnyedén lehet képeket és videókat rögzíteni a képernyőről. Ilyenkor természetesen az egész procedúra kezdődhet elölről. A folyamatot pedig technikai akadályok is nehezíthetik. A szakember felelevenítette példaként egy évekkel korábbi esetét, amikor csupán annyit tudtak kideríteni, hogy az üzemeltető az Egyesült Államokban van, és bár létezik erre vonatkozó szerződés a két ország között, az ügyész megkeresésére mégsem érkezett válasz soha. Végül aztán megszüntették a nyomozást.

Nem szabad annyiban hagyni

Mindent egybevetve azonban az ügyvéd leszögezte, akit meztelen felvétellel megzsarolnak, annak minden esetben joga van rendőrséghez fordulni segítségért. Az eljárás során kihallgatják a sértettet és a tanúkat, szembesítést végezhetnek, valamint rendszerint a tárgyi eszközöket, így telefonokat, laptopokat is lefoglalják a nyomozás keretében. Ugyancsak fontos, hogy az eljáró közjegyző igazolást állíthat ki a pornográf tartalmakat közlő weboldalról vagy szöveges üzenetről, ez az úgynevezett ténytanúsítvány pedig a bizonyítás eszközeként felhasználható egy perben vagy eljárásban. "A szexuális szokások, a nemi identitás, illetve az ezek körébe tartozó tények egyaránt az intim szféra részét képezik. Éppen ezért ezek nagy nyilvánosság elé tárása sértheti a sértett személyiségi jogát, emberi méltóságát, ezáltal alkalmas a becsület csorbítására, a rágalmazás vétségének megvalósítására. Végeredményben tehát igaz lehet, hogy egy olyan felvétel közzététele, amely két ember intim kapcsolatát mutatja, még ha közös megegyezéssel vették is fel az aktust, a Büntető Törvénykönyvbe (Btk.) ütközik" – emelte ki a szakember. Kitért rá, a személyhez fűződő jogok megsértése esetén keresettel lehet kérni a bíróságtól a jogsértés megállapítását, illetve kötelezni az elkövetőt annak abbahagyására. Az adatbiztonság követelményeinek megszegésével pedig a másnak okozott kárt köteles is megtéríteni az elkövető.

"Egy olyan szituációban, amikor az abúzus és a károkozás már fennáll, úgy tűnik, azt megakadályozni nem lehet, elsősorban az adhat felszabadulást az áldozatoknak, illetve azáltal kaphatják vissza az életüket, ha képesek értelmezni a saját helyzetüket. Ez egy felbecsülhetetlen érték. Nagyon fontos, hogy a nevükön nevezzük a dolgokat. Tisztázzuk, hogy ami történt, az egy bűncselekmény, illetve egyáltalán problematizáljuk, ami probléma. Igenis fontos, hogy áldozathibáztatás helyett az elkövetőre tegyük a felelősség terhét, sőt, akár a pornográfiaiparra is. A cél, hogy az érintetteknek ne kelljen olyan terhet cipelniük, amely nem őket illeti" – fogalmazott Halász Sári. Hozzátette, meg nem történtté nem lehet tenni ezeket az eseteket, és nemcsak azért, mert fent marad az interneten, hanem azért is, mert az életünk során elszenvedett bántalmazásokat, károkozásokat életünk végéig magunkkal hordjuk, azok a részünkké válnak. Ugyanakkor ezzel együtt is van kiút, még ha nem is könnyű eljutni odáig. "Vissza lehet nyerni egy jó életet, de ennek az igazságszolgáltatás a feltétele. Ez lehet jogi értelemben vett igazságszolgáltatás, de akár az is, ha társadalmilag sikerülne kimondani, hogy a bosszúpornó nincs rendben, hanem igenis problémát jelent."