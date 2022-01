Így rázhatjuk fel a párkapcsolatunkat

Az újévi fogadalmak listájára általában olyan tételek kerülnek fel, amelyeket mi magunk, saját céljaink elérése szempontjából szeretnénk megvalósítani. Sokaknak ismerősek lehetnek az alábbi kijelentések: jövő évtől többet fogok sportolni, egészségesebben étkezem, vagy éppen több könyvet szeretnék elolvasni. Érdemes lehet azonban a listára olyan tételeket is rögzíteni, ami nemcsak a saját, de a párkapcsolatunk fejlődését, előrelépését is szolgálja. A Psychology Today cikkében megszólaló szakértő három olyan fogadalmat gyűjtött össze ebben a témában, ami segíthet felrázni a pandémia és a korlátozások miatt elszürkült, megfáradt kapcsolatokat.

Az egészséges párkapcsolat így alakítható ki Egy párkapcsolat állandó odafigyelést igényel ahhoz, hogy ne szürküljön el. Az alábbi lépések segíthetnek abban, hogy az együtt töltött idő gyümölcsöző maradjon.

Legyenek ismét randevúk

Az együtt töltött évek alatt a felek egyre kevesebb időt és energiát fordítanak a kapcsolataik építésére, és a csendes egymás mellett élés alatt egyre jobban elmaradoznak azok a kettesben töltött, romantikus esték, amikor a párunkon kívül senki másra nem kellett figyelniük. A járvány hónapjaiban még kevesebb lehetőség volt arra, hogy a párok elmenjenek egy randevúra és kötöttségek nélkül tölthessenek el minőségi időt a másik társaságában.

A párkapcsolatunkba is frissességet lehelhetünk, ha újra elkezdünk randevúzni. Fotó: Getty Images

Tegyük újra rendszeressé a randevúkat - akár hetente, havonta vagy negyedévente is tartjuk meg, a hangsúly a rendszerességen legyen. A közös élmények gyűjtésekor ne féljünk kilépni egy kicsit a komfortzónánkból: szervezhetünk közös túrákat, hosszú hétvégét egy másik városban vagy wellness-hétvégét is. Akkor a legizgalmasabb, hogyha mindketten valami újat próbálhatunk ki az ilyen randevúk alatt.

Tegyünk jót másokkal is

A boldogság a legjobb valuta, hiszen nekünk is csak több lesz, ha adunk belőle. A közösen töltött időre kiváló példa lehet az önkénteskedés is, amire számtalan lehetőség adódhat: részt vehetünk közösségi rendezvényeken, jótékonysági adománygyűjtéseken. De elhatározhatjuk, hogy az egyik szerettünket, vagy környékünkön élő idős, magányos embert segítjük. Amellett, hogy jót teszünk másokkal, a közösen megtervezett és elvégzett feladatok is jobban összekovácsolhatnak bennünket.

Tartsunk "panaszböjtöt"

Habár szükséges és fontos, hogy a párok időnként megbeszéljék a vitás ügyeiket, a nehéz időszakokban érdemes lehet időnként "panaszböjtöt" hirdetni egymással szemben. Ekkor félre kell tenni minden ellenérzésünket a másik fél habitusával vagy szokásaival szemben, és támogatólag fellépni az oldalán minden esetben. Emeljük ki azokat az értékeket a másikban, amiket az első randevúk ideje alatt felfedeztünk benne, ez pedig segíthet, hogy újra megtaláljuk egymás között azt a kapcsolatot, amit talán már rég elveszettnek hittünk.