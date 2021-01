Az egészséges párkapcsolat így alakítható ki

A párkapcsolatok kiüresedése felé vezető utat jelzi, amikor a mindennapok megszokottságában már semmi újdonságot, izgalmasat nem nyújtanak egymásnak a felek. Ezek a minták sok kapcsolat fenntartásához elégségesek lehetnek, aki azonban azt szeretné, hogy a párkapcsolat fejlődjön, érdemes megfogadni néhány tanácsot. A Psychology Today oldalán párterapeuták gyűjtöttek össze hat egyszerű, de fontos lépést az egészséges kapcsolat irányába.

Beszéljünk a nehézségekről

Hangsúlyozhatják rengetegszer, hogy a magánéletet és a munkát külön kell választani, sajnos ez általában nem működik. Rengeteg feszültséget, kudarcélményt hozhatunk haza a munkahelyünkről, amely a párkapcsolatunkat is mérgezheti - legalábbis ha hallgatunk róla. A szőnyeg alá söprés technikája ebben az esetben sem működhet, ha azonban empatikusan állunk a párunkhoz, ezek a nehézségek kibeszélve a mi vállunkra is kevésbé nehezednek majd.

Ne vonjon el a telefonunk képernyője

A közös programok elveszítik meghittségüket, hogyha a felek egymás helyett a telefonjuk képernyőjének böngészsésével töltik az idejüket. Tanuljuk meg félretenni legalább rövidebb időre a készüléket, váltsunk offline üzemmódra és éljük meg együtt a pillanatot. Persze nem kell feltétlenül ellenséget sem látni a telefonunkban, egészséges mértékű használata ugyanis párkapcsolatunk fejlődésében is sokat segíthet. Tanulmányok igazolták, hogy a leginkább elégedett párok sok üzenetet váltanak egymással napközben.

Legyünk rugalmasabbak

A határozottság és magabiztosság sok helyzetben segíthet, bizonyos szituációkban azonban tennünk kell egy lépést hátra, hogy teret engedjünk a párunknak is. Ha mindig mi hozunk meg minden fontos döntést, a párunk elszürkülhet mellettünk és a határozatlansága a magánéleten túlra is kiterjedhet. Az efféle rugalmasság mindkét fél számára gyümölcsöző lehet, hiszen a domináns félnek is jóleshet időnként átadni a kormányt, és egyszerűen élvezni az utazást.

Egy párkapcsolat állandó odafigyelést igényel. Fotó: Getty Images

Ismerjük meg párunk egy másik oldalát

Minél többet élünk együtt valakivel, annál jobban megismerhetjük őt, mégis meglepődnénk, milyen sok dolgot nem tudhatunk a másikról. Mikor beszéltünk utoljára a párunkkal a félelmeiről, az érzéseiről, örömteli vagy borús emlékeiről? Ha hétköznapi témákról vagy napi tervekről való beszélgetés rutinszerűvé válik, érdemes időnként efféle mélyebb témákat is kezdeményezni. Ezzel a párok közötti kötelék is szorosabbá, erősebbé válhat.

Idézzük fel a vidám pillanatokat

Egy párkapcsolatban nem minden nap izgalmas, a szürke hétköznapokat feldobhatja azonban, hogyha felidézünk egy-egy szívmelengető emléket. Érdemes elővenni például a régi családi fotóalbumot, átböngészni a nyaraláson készült képeket, vagy feleleveníteni egy közös programot, amelyben sok örömet leltek.

Legyünk hálásak, és fejezzük is ki azt

Vegyük észre azokat az apró, de szívmelengető dolgokat, amelyeket a kapcsolatunknak köszönhetünk, és legyünk érte hálásak. Ha a párunkkal egy nehezebb időszakon is megyünk keresztül, érdemes felidézni azokat az érzéseket, amelyeket kapcsolatunk hajnalán tápláltunk egymás iránt