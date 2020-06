Ezeket az embereket csalják meg a leggyakrabban

A megcsalás problémája sajnos egyre több párkapcsolatban megjelenik, sok szerelmes viszonya nem is éli túl, ha kiderül, hogy egyikük görbe utakon jár. Számos vizsgálat készült a témában, a szakemberek folyamatosan keresik a választ olyan kérdésekre, mint hogy mennyire gyakori a félrelépés, milyen típusú párkapcsolatokban jellemzőbb, milyen személyiségek a legcsalfábbak. Kevésbé kutatott terület ugyanakkor a megcsalt fél oldala, pedig behatóbb tanulmányozásával szintén értékes információk nyerhetőek, amelyek segíthetnek minimalizálni a hűtlenség prevalenciáját.

A megcsalás problémája sajnos egyre több párkapcsolatban megjelenik. Fotó: Getty Images

Éppen ezért lehet hiánypótló az a nemrég megjelent tanulmány, amely Meghan Mahambrey, az Ohiói Egyetem pszichológusának a nevéhez fűződik, és amely arra kereste a választ, kiket csalnak meg a leggyakrabban egy párkapcsolatban. Mahambrey egészen pontosan arra volt kíváncsi, a megcsalt fél mely személyiségjegyei azok, amelyek a legnagyobb valószínűséggel predesztinálják őt arra, hogy párja a háta mögött valaki mással kezdjen viszonyt.

A vizsgálat 1577 résztvevőjét egy országos reprezentatív mintából választották ki, közülük 898-an házasságban éltek. Az egész mintát tekintve egyébként 19 százalék mondta azt, hogy csalták már meg. Az alanyokkal telefonos interjút készítettek, és egy kérdőívet is ki kellett tölteniük. Tulajdonságaikat úgy mérték fel a szakemberek, hogy megkérték őket, döntsék el, az ún. Big Five személyiségmodell öt faktorcsoportjához kapcsolható jellemzők mennyire illenek rájuk. Az öt faktorcsoport a következő: nyitottság (pl. kalandvágyó, kíváncsi, intelligens), lelkiismeretesség (pl. felelősségteljes, kitartó, összeszedett), extraverzió (pl. barátságos, társaságkedvelő, beszédes), barátságosság (pl. gondoskodó, lágyszívű, empatikus), érzelmi stabilitás (hangulatember, ideges, aggodalmaskodó). Ezenkívül a szakemberek listába szedtek néhány jellemző élettapasztalatot is - pl. "Megcsalt a párom/házastársam." -, a résztvevőknek pedig el kellett dönteniük, mit éltek már meg az említettek közül.

Pórul járhat az, aki nem túl lelkiismeretes

Az eredmények azt mutatták, hogy azokat csalják meg a legnagyobb valószínűséggel, akikre a lelkiismeretesség a legkevésbé jellemző, vagyis nem viselkednek túl felelősségteljesen, nem kenyerük a kemény munka vagy az összeszedettség. Amikor ugyanezen szempontok alapján megvizsgálták kizárólag a házasságban élő alanyokat, ugyanerre az eredményre jutottak, ám érdekes módon az is kiderült: minél jellemzőbb a férjre vagy a feleségre a barátságosság faktor, annál nagyobb az esélye, hogy megcsalják.

Fontos leszögezni: az, hogy kapcsolat lehet a megcsalt fél személyiségjegyei és a partner hűtlensége között, távolról sem jelenti azt, hogy mindenért az felel, akit becsaptak. Az összefüggések ugyanakkor fontos tényezőkre mutatnak rá. A barátságosság faktor jelentősége például azért nagy, mert valószínűleg minél elfogadóbb, kedvesebb valaki, a partnere annál erősebben reménykedhet abban, hogy botlásait úgyis megbocsájtják. Ugyancsak érthető, miért lép félre egy kevésbé lelkiismeretes ember kedvese: a felelőtlenség, éretlenség, lustaság stresszt, konfliktust generál még az olyan mindennapos és egyszerű kérdésekben is, mint a számlák befizetése vagy a házimunka elvégzése. Ezt pedig egy idő után nehéz tolerálni.

Összességében azonban elmondható, hogy bár sokat számít, hogyan viselkedünk egy kapcsolatban, semmi sem garantálja, hogy a párunk nem fog megcsalni minket. Ugyanakkor a felelős magatartás, az önfegyelem és a segítőkészség pozitív hatással lehet az együttélésre, így érdemes ezen személyiségjegyeket minél hamarabb magunkévá tenni.