Kiderült, miért lépnek félre az emberek

Amikor valaki megtudja, hogy megcsalták, kérdések ezrei kavarognak a fejében: "Miért csalt meg? Meg lehet még menteni a kapcsolatot ezek után? Mi lehet a baj velem, amiért mást választott?" A bizonytalanságot, kétségbeesést és önostorozást azonban rövid idő alatt a másik démonizálása és gyűlölése váltja fel: "Csak egy gonosz ember képes ilyet tenni." Egy szexterapeuta elárulta a health.com-nak, mi a véleménye a megcsalásról.

Nem csak a boldogtalan kapcsolat vezet ide

Az emberek általában az úgynevezett fekete-fehér megközelítést használják, ha a megcsalásról van szó. "Vagy velem van a baj, vagy ő egy velejéig romlott ember." Vanessa Marin szexterapeuta szerint azonban a hűtlenség folyamatai és okai bonyolultabbak ennél. "A hűtlen emberek nem feltétlenül gonosz, megátalkodott személyek. Rengeteg eset van, amikor egy egyébként jó lelkű, tisztességes, csodálatos társ lép félre valami miatt. Az emberek néha rosszul döntenek, de ettől még nem lesznek azonnal és végérvényesen rossz emberek" - mondja. Bár sok olyan esettel találkozott már, amikor a szexuális kielégületlenség vezetett a hűtlenséghez, nem pusztán ilyen okból történnek félrelépések.

Nem csak a boldogtalan kapcsolat vezethet hűtlenséghez. Fotó: iStock

"Azt gondolnánk, hogy a megcsalások hátterében az áll, hogy az emberek boldogtalanok a kapcsolatukban. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a valóság ennél jóval bonyolultabb. Fontos felismerni, hogy sok, egyébként tökéletesen boldog ember is elköveti ezt a hibát. A hűtlen emberek egy nagy része egyáltalán nem a kapcsolatból hiányzó dolgokat pótolja ilyenkor, sokkal inkább a saját lelkükben jelen lévő problémákat próbálják így feldolgozni" - magyarázza. Ezek az emberek elveszettnek érzik magukat. A félrelépéssel sokszor valamilyen belső űrt próbálnak kitölteni, ami esélyt ad arra, hogy megértsék, mi zajlik bennük pontosan. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy bármi problémájuk lenne a kapcsolatukkal.

A mondás szerint a hűtlen félben nem szabad ismét megbízni, mert amit egyszer megtett, megteszi újra. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Részletek itt!

Mint mondta, a legtöbben nem tervezik előre, hogy megcsalják a partnerüket, és normális körülmények között eszükbe sem jutna ilyet tenni. Aztán amikor úgy hozza az élet, egyszerűen csak megtörténik, mindenféle tervezés és rosszakarás nélkül. Nem szabad azonban elbagatellizálni a kérdést - a megcsalás igenis súlyos és komoly dolog. A rossz útra tévedt félnek szembe kell néznie a következményekkel, de fontos tudnia, hogy ettől még nem kell rossz emberként tekintenie magára. "Ő egy jó ember, aki rosszul cselekedett. Ez óriási különbség" - tette hozzá.

Komoly következményekkel jár

A terapeuta azonban figyelmeztet arra, hogy attól, hogy nem volt tervezett és tudatos a megcsalás, még komoly következményekkel jár. A hűtlenség ugyanis nem pusztán a megcsalt személy bizalmát semmisíti meg, hanem a félrelépő saját értékrendjét is a sárba tiporja. Még ha a másik fél soha nem is szerez tudomást a félrelépésről, akkor is nagyon súlyos lelkiismereti kérdésekkel kell szembenéznie és együtt élnie a megcsalónak. "Ha a monogámia, az elköteleződés, és a bizalom alapvető értékeket jelentenek valakinek, és egy ilyen ember ezekkel az értékekkel ellentétesen cselekszik, az komoly problémákhoz vezet, akár megosztja a partnerével a hűtlenségét, akár nem" - emeli ki a szexterapeuta.

Kiben van a hiba?

A szakember szerint, ha valakit megcsalnak, az nem jelenti azt, hogy az embernek rögtön saját magában kell keresnie a hibát. Bár a megcsalások nagy részében fontos szerepet kap a szex, csak elenyésző esetben szólnak magáról az aktusról. Sokkal inkább az új helyről érkező figyelem teszi csábítóvá ezeket a helyzeteket. Főleg egy hosszú ideje tartó, stabil kapcsolatban lehet különösen izgalmas a váratlan vonzalom. Azonban azt is hangsúlyozza, hogy mindenkinek, akit egy kapcsolatban ilyen módon bántanak, érdemes felkeresnie a szakembert, aki segít feldolgozni a traumát. "Az ember ilyenkor padlóra kerül, és ez teljesen normális. Nem szabad elfojtani ezeket az érzéseket és reakciókat. De előbb vagy utóbb fel kell ismerni, hogy ez a dolog sokkal inkább a partner problémája, mint a miénk" - magyarázza.

A félrelépést fel lehet fogni egyfajta leckeként is, amely fontos önismereti kérdésekre adhat választ. Sokan úgy vélik, hogy aki egyszer hűtlen volt, az többször is az lesz. Valójában azonban minden a botlás elkövetése utáni viselkedésen múlik. Nagyon fontos ilyenkor, hogy felismerjük tetteink következményeit, és képesek legyünk levonni a megfelelő következtetéseket - függetlenül attól, hogy az adott kapcsolat túléli-e a hűtlenséget. Ezeken múlik, hogy hogyan állunk ezek után a kapcsolatainkhoz, és hogy tanulunk-e a hibáinkból.