Az összebújás ezért nagyon jó

Ha fizikai közelségbe kerülünk valakivel, akit szeretünk, a testünk egy oxitocin nevű hormont szabadít fel, amely nyugtató hatású, és segít, hogy könnyebben birkózzunk meg a mindennapokkal járó stresszel - írja a WebMD. Emellett képes csökkenteni a vérnyomást, illetve a kortizol nevű "stresszhormon" szintjét is. Az alacsonyabb vérnyomásnak és stressz-szintnek a szívünk is örül, mert ennek a szervnek ez különösen egészséges. A szakemberek szerint ez a hatás a nőknél egy kicsit még erősebben érvényesül.

Miért szeretjük vagy utáljuk az ölelést? Min múlik viszonyulásunk az öleléshez, és milyen hatással van ez az egészségünkre? Kattintson a válaszért!

Az összebújásnak emellett fájdalomcsillapító hatása is lehet, mivel az oxitocin segíthet blokkolni a fájdalmat jelző receptorokat. Ha tehát egy szerettünknek fizikai fájdalmai vannak, öleljük, simogassuk, puszilgassuk sokat - klinikai kísérletek igazolják, hogy beválik.

Az immunrendszert is erősíti

A szeretteink fizikai közelsége, ölelései az immunrendszer erősítésében is szerepet játszhatnak, és segíthetnek például abban, hogy kisebb eséllyel kapjuk el a náthát. Ha pedig már betegek vagyunk, akkor akadályozhatják, hogy rosszabbodjon az állapotunk - csak vigyázzunk, hogy közben ne fertőzzük meg őket. Az oxitocint nem véletlenül nevezik szeretethormonnak - több van belőle azoknak a vérében, akik többet bújnak össze a párjukkal. Azok a párok, akik sokat ölelkeznek és csókolóznak, kutatások szerint boldogabbak, egészségesebbek és kevésbé stresszesek.

Az ölelés csökkenti a stresszt és erősíti az immunrendszert. Fotó: Getty Images

Az összebújás abban is segíthet, hogy jobban aludjunk - ez szintén az oxitocinnak köszönhető. Sokan vannak, akik gyorsabban képesek elaludni, ha a kedvesükhoz bújnak. Az oxitocin abban is segít, hogy megerősödjön a kötelék az újszülött és a szülei között. A bőr-bőr kontaktus az anyukák és az apukák esetében is erősíti a kötődést, és segít, hogy a baba biztonságban érezze magát, kevesebbet sírjon, jobban aludjon, és a szoptatás is problémamentesebbé válhat. Ha sokszor öleljük magunkhoz a kisbabát, attól megnőhet a szervezetében az oxigénszint, amitől nyugodtabb lehet a légzése, és az összebújás fájdalomcsillapító hatása az ő esetükben is működik.

A koraszülött, vagy kis súllyal született babák egészséges gyarapodását is segítheti a gyakori testi kontaktus a szülőkkel, és akár egyharmadával is megnövelheti a koraszülött baba túlélési esélyeit. Emellett segít, hogy a kicsi agya gyorsabban fejlődjön, és ellenállóbbá teszi a fertőzésekkel és a kihűléssel szemben is.