A párkapcsolat számokban

Minél idősebbek a házasulandó partnerek,. Az is növeli a tartós házasság esélyét, ha korábban már együtt éltek a házastársak. Minél tovább éltek korábban együtt, annál tovább fognak házasként is együtt maradni - állítja a német Die Welt

Megjósolható a párkapcsolat vége A katasztrófaelméleteknél használt matematikai modellek képesek előrejelezni egy házasság tartósságát. A kutatók négy elemet diagnosztizáltak, amely a kapcsolat felbomlását jelzi előre, sőt még - a minden kapcsolatban természetesen előforduló - viták esetében is megkülönböztettek egy kritikus szempontot. Tudjon meg többet, kattintson!

A házasság első két éve a legszebb

Így alakul ki a statisztikai nagy átlag:. Ez nem rossz eredmény, nemzetközi átlagban - állapítja meg a német lap. A férfiak általában 33,6 évesen házasodnak, a nők pedig 30,9 évesen. Általában két és fél múlva érkezik az első gyermek.Az első két év a legszebb:(neurotranszmitter) a felelős. A szeretett lény megpillantásakor ugyanis agyunkban nagy mennyiségben szabadul fel a dopamin . Ez bódulatszerű eufóriához vezet. Ezzel egyidejűleg letompulnak azok az agyi régióink, amelyek a racionális helyzetmegítélésért felelősek. Ez vezet az átlagon felüli idealizáláshoz. Ám két év elteltével a partnerek "normális emberré" alakulnak vissza - beleértve a hibákat is. Ugyanakkor egy hormon lép közbe: az oxitocin a kötődésről és a hűségről gondoskodik, elsősorban a férfiaknál.Azis bekövetkezik: ez ténylegesen és tudományosan is igazolható. Pontosabban arról van szó, hogy a partnerek kapcsolatbeli elégedettsége az ötödik és a nyolcadik év között éri el a mélypontot.Aki ezt túléli, annak. Egyébiránt a németek 72 százaléka hitt abban (2012-ben), hogy létezik az életre szóló szerelem . Egymillió pár egyébként meg is érte ezt: több mint 50 évet töltöttek együtt. Ennyi ugyanis azoknak a pároknak a száma Németországban, amelyek aranylakodalmat ünnepelhettek.A kutatók az efféle tartós kapcsolatok titkát vizsgálják. A Virginia Egyetem pszichológusai azt állítják, hogy ha naponta háromszor 90 másodpercig koncentrálunk a partnerünkre, akkor az már stabilan tartja a kapcsolatot.Más tudósok szerint az érintések a legfontosabbak. És itt. Egy partnerrel lefolytatott élet során mintegy százezer csókot váltunk, átlagosan 12 másodpercig. Az amerikai kutató John Gottman viszont azt állítja, hogy egy kapcsolat akkor boldog, ha öt "partnerközi" pozitív interakcióra csak egy negatív jut Ezzel a Gottmann-állandóval az esetek 90 százalékában sikerült előre jelezni, hogy egy pár később elválik-e. Különösen károsak az alábbi magatartásformák: a partner gyakori kritizálása, a másik figyelembe nem vétele, a másik hibáztatása, és az érzelmi visszahúzódásra való hajlam.Ami a hűtlenséget illeti, sokszor ez okozza egy kapcsolat felbomlását. Az esetek 21,3 százalékában ez a válóok. S az esetek 52 százalékában a feleség nyújtja be a válókeresetet.Ugyanakkor német statisztikák mögött egy rendkívül fontos adat bújik meg:nem ugyanabban a háztartásban lakik. Ezek az úgynevezett. Ők ugyan gyakran valamivel boldogabbak, ám a kapcsolatuk gyakrabban esik szét. Ennek oka - a lap szerint - az, hogy a közös tulajdon (mint például egy ház), illetve a közös feladatok (például a gyermeknevelés) hatékonyabban össze tudnak tartani egy kapcsolatot. Még akkor is, ha az érzelmek már nemigen játszanak szerepet.További érdekesség, és a modern világ egyik fontos jellemzője, hogy a 2013-ban kötött házasságok 16,4 százalékát internetes ismerkedés előzte meg. A 49 évesnél fiatalabb szinglik 11 százaléka használja az internetet partnerkeresésre. Az idősebbeknél még magasabb az arány: 50-59 év között ez a ráta 30 százalékra emelkedik. A hatvanöt év fölötti férfiak olyan kulcsszavakra keresnek rá: "szőke, kék szemű, elvált, sportos alkat, képzett, tíz évvel fiatalabb". A nők pedig ebben a korban "barna szemű, özvegy, nem dohányzó, normál alkatú és képzettségű, két évvel fiatalabb" férfit keresnek.