Koronavírus: változnak az otthoni munkavégzés szabályai

A távmunka rugalmasabbá váló szabályai biztonságosabbá teszik a munkavégzést a koronavírus-járvány idején, és csökkentik az egészségügyi kockázatokat a munkahelyeken - vélekedett Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Elmondása szerint az átmeneti szabályozás hozzájárul ahhoz is, hogy a vállalkozások a veszélyhelyzet alatt is talpon maradjanak, tehát a magyar gazdaságot és a munkahelyeket is védi.

Sok területen már bevált

A cél, hogy a minél korszerűbb szabályozás elősegítse a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését. A koronavírus-járvány első hullámának tapasztalatai szerint a távmunka sok területen bevált, és egyaránt előnyösnek bizonyult a vállalkozások és a foglalkoztatottak számára - állapította meg az ITM. A kormány rendelete pedig számos további könnyítésre teremt lehetőséget. A munkavégzés helye például szabadon választhatóvá válik, a távmunka pedig akár részlegesen is megvalósulhat, a munkanapok csak egy részében..

Költségtérítés is lehetséges

A munkáltató emellett költségtérítés formájában hozzájárulhat az otthonról dolgozó munkavállalójának kiadásaihoz. Ennek mértéke havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka lehet. A munkáltató továbbá köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállalónak pedig ezek teljesülésére figyelemmel kell megválasztania a munkavégzés helyét az új típusú koronavírus okozta helyzet idejére.

A cégeknek érdemes a távmunka mellett dönteniük, ha tevékenységi köreik és működési sajátosságaik ezt lehetővé teszik, és az átállás nem gátolja munkavállalóikat feladataik teljes értékű elvégzésében - hangsúlyozta az ITM közleménye.

