Erre válts, ha félted a munkád a ChatGPT-től!

Miközben a mai 55-60 éves és idősebb munkavállalók többségére még az jellemző, hogy ugyanabban a szakmában – sőt nemritkán ugyanannál a cégnél – dolgoznak egész életükben, addig az Y generáció tagjai már nemcsak munkahelyet, hanem akár még szakmát is sokkal rugalmasabban váltanak. És erre most sok embernek szüksége is lehet, a mesterséges intelligencia ugyanis számos munkakört tud helyettesíteni – írja az Index.

A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése és a köztudatba idén berobbant ChatGPT chatbot kapcsán szinte alig hallani olyan szakmáról, amelynek művelői biztonságban vannak az algoritmusoktól. A Goldman Sachs előrejelzései szerint Európában és az Egyesült Államokban a munkahelyek nagyjából kétharmadát érintheti a tartalomgenerálásra képes mesterséges intelligencia elterjedése, ami miatt összesen 300 millió munkahely szűnhet meg.

Van olyan szakterület, ahol még kapóra is jön a digitális forradalom. Fotó: Getty Images

Időben válts!

Eddig szinte magától értetődő volt, hogy annak, aki karrierre és magas fizetésre vágyik, érdemes az IT felé vennie az irányt. Sokak számára meglepő módon egyes munkakörökhöz még nagyon komplex programozói tudás sem szükséges. Ilyen a szoftvertesztelői szakma is, amely éppen emiatt a kifejezetten humán érdeklődésű karrierváltók körében is népszerű. Ugyanígy a különféle számítógépes programok, weboldalak és mobilapplikációk programkódját elkészítő programozók munkájára is szükség lesz hosszú távon.

Van egy olyan szakma is az IT területén, amely annyira új, hogy még hivatalos magyar elnevezése sincs, és amit nemhogy nem veszélyeztet az AI, de kifejezetten a napjainkban zajló technológiai forradalom hívott életre. Sokan tapasztalják a ChatGPT használata során, hogy a programmal folytatott kommunikáció közel sem tökéletes, a gép gyakran félreérti, amit közölni kívánunk vele, emiatt nem is tud tökéletes választ adni. Szükség van tehát valakire, aki tudja, hogy pontosan milyen utasításokkal irányíthatjuk az AI-t, hogy a felhasználói igényekhez leginkább passzoló eredményt kapjuk a mesterséges intelligenciától. Az ezzel a tudással rendelkező informatikai szakember a prompt engineer, ezt tehát érdemes tanulni. További ötleteket az Index oldalán találsz.