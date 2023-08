Születése után elrabolták édesanyjától, 42 év után találkoztak újra

42 évvel ezelőtt a chilei María Angélica Gonzáleztől közvetlenül szülés után elvették a gyermekét, majd később azt mondták neki, hogy a baba meghalt. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a fiút és több tízezer gyereket külföldre vittek a hetvenes-nyolcvanas években Chiléből, akik aztán sosem tértek vissza - írja az ABC News.

Jimmy Lippert Thyden idén áprilisban olvasott először a Nos Buscamos nevű szervezetről, akik chilei származású adoptált gyerekeknek segítettek megtalálni a valódi szüleiket. Így derült ki, hogy a férfi valójában koraszülött volt, és inkubátorban kezelték, mikor az édesanyjának azt mondták, hogy meghalt.

"Az az igazság, hogy ezeket a gyerekeket szegény családoktól rabolták el, szegény nőktől, akik nem tudták megvédeni magukat" - mondta Constanza del Río, a Nos Buscamos alapítója. Augusto Pinochet chilei tábornok vezetése alatt a gyerekkereskedelem mellett tízezreket kínoztak vagy zártak börtönbe, és több mint 3000 embert öltek meg politikai indítattásból.

Az elmúlt 9 évben a Nos Buscamos körülbelül 450 adoptált gyereknek segített megtalálni a vér szerinti szüleit. Thyden örökbefogadási papírjain az állt, hogy nincsenek élő rokonai, ezzel szemben kiderült, hogy az édesanyja mellett négy fivére és egy lánytestvére is van.

A szervezet a My Heritage nevű DNS-adatbázissal is együtt működik. Thyden így tudta meg, hogy teljes mértékben chilei származású, ráadásul az egyik unokatestvérét is az oldalon keresztül találta meg.

A találkozásra Valdiviában, González lakóhelyén került sor. Thyden a feleségét és a két lányát is magával vitte, az édesanyja családja pedig 42 lufival várta őket.

Hogyan ölelsz meg valakit, hogy pótold 42 év összes ölelését?

- mondta később a pillanatról a férfi a The Associated Pressnek.