Ötletek, amikkel elüthetjük az időt otthon

1. Olvassuk el újra kedvenc könyveinket!

A találkozás legendás hőseinkkel biztosan felvidít, és ha kell, megvigasztal. Másképpen olvassuk e könyveket, mint régen, mindennap új igazságokat fedezhetünk fel bennük. Hogy is mondja Saint-Exupéry kis hercege? A szem vak, a szívünkkel kell keresni; az teszi széppé a kietlen sivatagot, hogy valahol egy kút biztosan rejtőzik benne. Itt az alkalom arra is, hogy újra kézbe vegyük azokat a nagyregényeket, amelyekben elmélyedni sohasem volt elég időnk - az aktualitásuk olykor mellbevágó!

A rendszeres olvasás segít csökkenteni a stresszt. Fotó: Getty Images

2. Nézzünk meg régi filmeket!

A streamingcsatornákon megtaláljuk örök kedvenceinket: a most novemberben indult magyar online szolgáltató például 160 játékfilmet és több száz animációs produkciót kínál, lesz hát bőséges néznivaló nagy klasszikusokból. Csupán néhány példa: mindig magával ragad a fiatal Törőcsik Mari és Soós Imre kettőse a Körhintában; és Fábri Zoltán alkotását az 1956-os cannes-i filmfesztiválon sem véletlenül javasolták Arany Pálmára. De alighanem mindenki szívesen újranézi Keleti Márton legjobb vígjátékát, A tizedes meg a többieket, pedig talán mindenki kívülről fújja a film halhatatlanná vált szállóigéjét: "Az oroszok már a spájzban vannak." Szabó István Oscar-díjas Mephistója éppen úgy sorra kerülhet, mint a 2015-ös Saul fia, Nemes Jeles László ugyancsak Oscar-díjas remekműve. Nagy kedvencünk persze a nemzetközi mezőnyből az örökzöld szerelmi történet, a Casablanca is.

3. Tegyünk rendet!

Szorongást okozhat, ha nem tartunk rendet a lakásunkban vagy az íróasztalunkon

Itt a tökéletes alkalom, hogy áttekintsük a ruhatárunkat! Szakértők szerint az a ruhadarab vagy lábbeli, ami két egymást követő szezonban nem volt rajtunk, jó eséllyel a fiók vagy a szekrény legmélyén marad mindörökre. Az ép, hibátlan, de megunt daraboknak nyilvánvalóan jobb helyük lesz a szeretetcsomagokban, amelyeket rászorulóknak juttathatunk el. De az is lehet, hogy kedvünk támad átalakítani néhány régi kedvencet: az online varrótanfolyamoknak hála, némi szakmai segítséggel egy-egy új gallért vagy övet, esetleg egy új szabásvonalat varázsolhatunk a régiek helyébe. Rend után kiáltanak a dobozba behajított régi fényképek is. A fontos találkozások, együttlétek meghitt, de lassan fakuló pillanatait tilos veszni hagyni - néha ezek segítenek át az élet megpróbáltatásokkal teli, nehéz időszakain.

4. Próbáljunk ki régi és új recepteket!

A hétköznapi rohanásban mindig a rutiné a főszerep, most talán több időnk jut majd sütésre, főzésre, új receptek kipróbálására. A kovásznevelgetés, a házi kenyérsütés mellett a régi szakácskönyvekben is érdemes kutakodni. Keressük elő az édesanyák, nagymamák régi háztartási füzeteit, jegyzeteit, teli jobbnál jobb süteményrecepttel és okos praktikákkal. Akár mi magunk is elkészíthetjük saját receptgyűjteményünket, amelyből kiolvasható szinte egész eddigi életünk: hol dolgoztunk, kik voltak a kollégáink, akik új receptekkel ajándékoztak meg bennünket, hol jártunk a nagyvilágban, ahonnan új ízek emlékeivel tértünk haza.

5. Mozogjunk!

Örök jó tanács: iktassunk napirendünkbe, akár délelőttre, akár délutánra egy-egy tízperces, szobában is elvégezhető gyakorlatsort, amely átmozgatja az izmainkat. Számtalan példát találunk online, összeállíthatjuk belőlük a számunkra legmegfelelőbbet, amely tetőtől talpig felüdíti nemcsak a testünket, de a gondolatainkat is.

+1 ötlet: Fogalmazzunk meg új célokat!

Ebben a legtöbbet a magazinok segíthetnek. A sok-sok, különböző emberi sorsot bemutató írás olvasásakor felmérhetjük, mi magunk hol tartunk az életben, és milyen irányba szeretnénk továbblépni. A történetek megmutatják azt is: minden nehéz élethelyzetből fel lehet állni, nincs lehetetlen. Új hobbikról is olvashatunk, amiket érdemes kipróbálni; közeli vagy távoli tájakkal ismerkedhetünk, ahová mi is eljuthatunk. Kedvenc magazinjaink támogatásával, akár egy-egy új frizura-, smink- vagy divatötlet segítségével bátrabban változtatunk majd a külsőnkön, és bátrabban változtatunk életvitelünkön, mindennapi szokásainkon is. Tanácsaikkal új információkat kaphatunk például jótékonysági akciókról, a segítés, a szolidaritás számtalan módozatáról, amellyel szebbé tehetjük mások életét- és tartalmasabbá a magunkét. Tekintse meg karácsonyi magazin-előfizetési ajánlatunkat!